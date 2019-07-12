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40年首見！300尾高級「拉崙」入雙心石滬　鄉民驚喜狂撈發大財了

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▲▼40年首見！300尾高級「拉崙」入雙心石滬　鄉民驚喜狂撈發大財了。（圖／翻攝澎湖大網聚臉書）

▲40年首見！300尾高級「拉崙」入澎湖雙心石滬。（圖／翻攝澎湖大網聚臉書）

地方中心／澎湖報導

40年來首見！澎湖七美鄉知名「雙心石滬」日前進入約300尾的「拉崙」，滬主當時一得知進魚了，便趕緊邀請鄉民一同下海撈魚，結果一看發現竟是俗稱「澎湖柴魚」的高級魚種拉崙，學名「雙帶鰺」，每條重5斤以上，體型碩大，讓滬主一次賺進10多萬，意外發大財！

事發於8日，鄉民說當天傍晚有遊客和民眾意外發現雙心石滬內出現大量魚群，鄉民一得知消息，趕緊帶著網具前往。「你要加班了啦！」沒想到出現40年第一次大量魚獲，入滬的就是高級魚種，約300尾的拉崙，滬主笑得不亦樂乎，直呼是天上掉下來的禮物，開心地和10多名親朋好友穿著潛水裝，下海大撈特撈，合力捕捉上岸。

▲▼40年首見！300尾高級「拉崙」入雙心石滬　鄉民驚喜狂撈發大財了。（圖／翻攝澎湖大網聚臉書）

▲鄉民驚喜狂撈，發大財了！

鄉民稱，最後共捕撈到300多尾的拉崙，每尾都3公斤以上，每公斤100多元，在當地拉崙屬於高級經濟，通常是燈火漁業捕撈魚種、很常見，但因肉質鮮美，市場價格居高不下，這300多尾最後幾乎全數都分給七美人，約可為滬主轉進10多萬元的收入。至於雙心石滬的漁業權，則屬於顏姓家族所有，但因顏家大都旅外，暫時由鄉民自主管理。

石滬是利用玄武岩和珊瑚礁所砌築的捕魚陷阱，利用潮汐的傳統陷阱式漁法，式澎湖先民早年最重要的一項潮間帶漁撈，在澎湖全縣沿海潮間帶初估有近600座大小不一的石滬。七美的雙心石滬因造型浪漫，吸引眾多遊客前來，同時也是澎湖眾多石滬中，保留最完整的，距今有約300多年歷史。

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關鍵字：澎湖,拉崙,雙帶鰺,雙心石滬,石滬

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