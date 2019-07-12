10顆雞蛋換不到1碗陽春麵　彰化蛋價大崩盤1斤40元→20元

▲彰化蛋雞價格崩盤，農業處協助促銷。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

慘阿！產地雞蛋價格，年初時因受大雨危害，加上過度淘汰老母雞，導致供需嚴重失衡，讓蛋價一再飆漲，每台斤漲到45元歷史新高價，如今進入蛋機盛產期，使得雞蛋整體消費力呈現疲軟現象，導致產地蛋價攔腰對折大崩跌，每台斤只剩20元，彰化蛋農要求農政單位，不要只會作秀拼選舉，希望能幫產業度難關。

農業處代理處長郭至善指出，從端午節過後，蛋雞業者不捨得淘汰老母雞，再加上大幅增養的育成蛋雞，都紛紛加入產蛋行列，終於讓超高蛋價逐漸回穩；正當全台蛋雞進入盛產期，卻遭到學校放暑假，各類鍋品也進入消費淡季，導致雞蛋生產過剩，造成產地蛋價瀕臨跌破20元大關。

請繼續往下閱讀...

據了解，彰化蛋雞業者除了北斗、埤頭鄉以外，大都分布在西南角大城芳苑王功等地，目前大約有業者800戶，養殖1,750萬隻雞，消費市場遍佈全台各地。郭至善也強調，蛋雞價格有高有低，要籲請業者應該要有穩定的計畫生產，不要捨不得淘汰老母雞。

至於要如何提高消費買氣，郭至善也透露，16日將舉辦彰化蛋雞消費記者會，20日即將登場的王功漁火節，也有蛋雞促銷，更希望民眾多多食用豐富營養的彰化在地蛋雞。

【其他新聞】

►彰化王功漁火節20日登場 推出「百米烤蚵」萬份美食免費嚐

►衝民調！ 藍營人士證實：郭台銘13日確定到彰化