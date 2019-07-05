議員助理當選里長斷不倫　小三僱工舉牌「欺騙女人感情」

▲李姓已婚男子當選里長前斬斷婚外情，被小三製作看板指責「欺騙感情」。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay，下同）

記者劉昌松／台北報導

台北已婚李姓里長在上任前不久，斬斷與張姓女子發展1年多的婚外情，沒想到3個月後，張女僱工舉牌點名李男「欺騙女人感情」，李男怒告妨害名譽，台北地檢署檢察官認為，雖感情是私德，但里長過往言行仍應受公眾檢視，張女依主觀認為受騙而製作看板，不構成犯罪；不過張女另因不實指控李男拿走住處「磁扣」，被起訴加重誹謗罪。

李姓里長原本是市議員助理，2018年11月24日才剛當選松山區某里里長，隔年2月16日上午，社區生態公園的入口處，出現1名男子手持看板，上面寫著「OO里里長，嚴禁你再拿我家大樓磁扣自由進出我家」，「擔任議員助理時 長期利用工作會勘之便到某里民小姐家中求愛 如：擁抱 親吻 還要求上床(拒絕)」，「欺騙女人感情」等語，引來不少路人好奇。

李男到警局提告，指控製作看板的張女和舉牌工人涉嫌誹謗，但檢察官偵查時，張女拿出和李男的對話紀錄截圖，證明李男還是議員助理時，曾在會勘傳訊要「專程」帶高雄肉圓給張女，也曾傳「做夢還夢到妳！」「其實妳會迷惑很多男性！」「我那時認為，應該我們不會走到現在這樣」等對話內容。

因為李男自己也向檢察官表示，曾在2017年5月到2018年11月間，在有配偶的狀況下，和張女交往，檢察官認為，雖然婚外情屬於私德，但里長是享有國家俸祿的公務員，即使2人的感情糾紛發生在李男當選里長前，但是里長的過往及現在的言行舉止都應受公眾檢視，張女主觀上認定自己感情受騙，製作看板公開指責，不構成誹謗犯行。

不過因為李男已經歸還張女住處的磁扣，仍被張女在看板上寫得像是霸佔磁扣不還，則與事實不符，因此張女最後還是被台北地檢署依公然誹謗罪嫌起訴；至於舉牌工人因不知情，獲不起訴。

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