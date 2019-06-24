人夫外遇2女！「3個月生2子」臉書高調放閃…妻淚訴「不想要4人行」

▲高雄一名方姓男子背叛妻小與2名女子搞外遇，還接連生下2子。（示意圖／達志影像）

地方中心／高雄報導

高雄一名已婚16年的方姓男子，育有2子女，卻和2名女子發生婚外情接連生下孩子，方妻無法接受「4人行」氣得提告求償，沒想到方男竟說是經過「妻子同意」；一審認為方妻精神受嚴重打擊，判方男須與其中1女連帶賠償40萬元，與另1女則須連帶賠償60萬元，全案經高雄高分院駁回上訴確定。

判決指出，方男高職畢業從事網路拍賣及汽車銷售，2000年和妻子結婚，於2016年8月間離婚。方妻憤怒的表示，原本和丈夫婚姻幸福美滿，對方卻搞外遇和2名女子分別在2016年6月及9月生下1子，讓她更生氣的是，丈夫還在臉書公開非婚生子的事，並高調公布戀情。

方妻爆氣指說，這2名女子同樣為有夫之婦，卻跟她丈夫搞外遇生小孩，破壞她的家庭，而丈夫也沒盡到對婚姻忠誠的義務，導致她精神上受到相當大的打擊，最後無法維繫婚姻，要求丈夫分別與2女各賠償75萬元。

對此方男辯稱，妻子完全知道他與2名女子交往；而其中一名女子也說稱方妻為「大姊」，還幫忙她照顧家庭、提供金錢協助，多年來給予200多萬元，所以這關係獲方妻縱容。

一審法官審查，依方妻周遭友人證稱，她曾說過「希望丈夫能常回來」，因此可以認定方妻並不同意這樣的交往；而方妻也向朋友哭訴，「不想要這樣的4人關係」，痛批丈夫不思已結婚有子女，陸續與2女性交生子。法官判方男與其中1女賠40萬元，與另1女則賠60萬元；對此方男和2名女子提出上訴，認為賠償過高，二審合議庭駁回上訴，維持原判決確定。

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