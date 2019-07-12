士兵「鉤端螺旋體病」發病死　2軍醫挨告「不專業」…獲不起訴

▲2015年在桃園市陸軍某營區服役士兵因罹患「鉤端螺旋體病」致死，檢方續偵偵結不起訴處分。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

2015年11月在桃園市陸軍某新訓中心受訓的簡姓士兵，因染上「鉤端螺旋體病」送醫急救導致器官衰竭導致死亡，家屬控告部隊周姓中隊長與陳姓醫官業務過失致死罪嫌，檢方偵結不起訴後，家屬申請再議由高檢署發回續偵，檢方彙整專業醫師診斷後難認2人有業務疏失罪責，偵結仍以不起訴處分。

檢警調查，簡姓士兵在桃園市某陸軍新訓中心服役之義務士兵，2015年11月6日，簡男因身體感覺不適，利用休假日自行前往台北市某醫院掛急診，醫師診斷罹患類流感開立「宜休養3天與門診追蹤治療」診斷證明書返回部隊。

簡返回新訓中心後，周姓中隊長讓簡到中心醫務所，由陳姓醫官開立「全休三日」特殊處置證明書，被安排在隔離寢室休息，期間簡持續服用自行就醫時醫師開立的藥物與陳姓醫官開給藥物，但症狀並未改善，周姓中隊長派員陪同簡到另一家診所治療。

簡在11日上午病情出現惡化，曾發訊息給女友「腳痠痛，走路好痛苦」求助，簡男家人獲報後向周姓中隊長反映，簡被緊急送到林口長庚醫院急救，但延至隔日晚間6時5分，因「鉤端螺旋體病」導致急性肺泡內出血、心肌炎、急性腎小管壞死等病症引發多重器官衰竭死亡。

檢方偵訊時，周姓中隊長指稱有為簡開全休單，也指示同仁為他打理三餐並查看身體狀況，沒有對他另行操課，依規定安排就醫；陳姓醫官說，簡當天自行走進醫護所，看起來人不舒服但沒有走路不穩，量體溫時也是正常體溫，所以參考他在外就醫證明開藥。

檢方認為，周在簡生病期間有掌握、關心身體狀況，指派同仁送餐與關心回報等作為，也陪同到醫護所、診所看病，已積極照料並非置於不顧，難認有消極不作為。

簡男家屬提告周姓中隊長與陳姓醫官涉嫌業務過失致死，醫師診斷「鉤端螺旋體病」臨床上卻屬少見，不易藉由初期症狀判定，難以要求不具專業或足夠臨床實務經驗的兩名軍官能精準判斷，難以認定2名軍官疏於照料簡男或延誤就醫等狀況，續偵偵結仍予以兩名軍官不起訴處分。

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