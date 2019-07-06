網傳「國道關西段天天臨檢」...未繫安全帶2人6千　假的啦

▲網路謠傳國道關西將天天臨檢，經警方證實是謠言。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

日前LINE各群組流傳一則「關西高速公路今天開始，傍晚每天會有警察臨，後座乘客未繫安全帶罰款1人3000，2人6000元」的訊息，國道公路警察局第六公路警察大隊交通組長林成家表示，「這是假訊息」，國道警察從6月1日到昨天在關西交流道執行酒駕路檢2次、安全帶路檢4次，並不會常態性在固定地點臨檢。

國道警察第六大隊表示，有關網傳「關西高速公路今天開始，傍晚每天會有警察臨檢…後座乘客未繫安全帶罰款一人三千，兩人6000元」案：

一、 臨檢澄清：本大隊從6月1日到7月3日為止，在關西交流道執行酒駕路檢2次、安全帶路檢4次，「不會」常態性地在固定地點臨檢。

二、 裁罰澄清；根據《違反道路交通管理事件統一裁罰基準表》，行駛於高速公路或快速公路，小客車駕駛人和乘客未繫安全帶，若在期限內繳納或到案聽候裁決，一人未繫安全帶是罰3000元、二人以上是罰4500元。而計程車乘客或營業大客車前座乘客未繫安全帶，若駕駛人已善盡告知義務，乘客將受罰，每一人罰3000元。

三、 交通組組長林成家也經臺灣事實查核中心查証，並提供2019年1-5月A1事故統計，因未繫安全帶致拋出車外死亡共計10人，目前加強取締未繫安全帶違規。

國道警察表示，雖然關西交流道非常態臨檢路段，但未繫安全帶至拋出車外致死的例子仍不少見，仍呼籲駕駛人及乘客，養成上車繫安全帶的習慣，確保行車安全。