　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拿斧頭抵脖子、揍到尿失禁！她逃不開恐怖情人：只求神明保佑

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲曾小姐說她通報過幾次家暴，但警方處理的積極度讓她無法信任；目前這對情侶是靠NGO（非政府組織）社工的協調與幫助，盡量減少發生家暴的次數。

圖文／鏡週刊

6年前我到台中開店，路不熟，我不會騎車開車，後來認識盧先生，他很幫忙我，有時他工作忙，也會把小孩放我店裡。一年後生意不好我把店收掉，但我們關係還是很好。盧先生的太太逃家後，他意志消沉，我會陪他散心，也陪小孩，他對我很好，我看他對家裡的照顧，感覺很負責，我們算是在交往。

後來他太太回來，把小孩帶走，他就發瘋，變很恐怖的人，會對我動手。他靠藥物喝酒度日，會夢遊，精神恍惚，不高興就罵我髒話，摔我東西，他揍我臉，一下這瘀青、一下那瘀青，也把我衣服扯破，在別人面前打我，我有2次被他揍到直接尿褲子失禁。有次甚至抓我去鐵軌撞火車，我抱著水泥柱，直到有人看見來制止。

請繼續往下閱讀...

我怎麼跑？我沒車，只有2條腿，有次逃回台北，他就追火車把我押回去。後來我回台北工作，他就住進我的家，心情不好就摔我電視、杯子，晚上睡覺拿刀抵著我。我去上班，他有時也會來公司打我。我逃回爸媽家，他就在樓下騷擾我爸媽，我媽叫我不要回家，別給家裡惹麻煩。就算我能逃，那我家人、工作、貓咪怎麼辦？

他一半時間是爛人，另一半時間又很正常，正常時他會道歉、求我原諒，煮飯給我吃，帶我出去玩，生日送我玫瑰花。不正常時，你根本沒得跑也沒得選，他完全控制我的人生。以前看社會新聞，也覺得為什麼不跑？我跑過好多次都被抓回來，你遇到就知道，沒那麼簡單好不好！

小時候，我爸脾氣差，也會拿我出氣，用椅子摔我、用拳頭打我頭，每次被爸爸打，我就逃到男友家，我有異性緣，17歲交男友後就沒間斷過。最後一次被爸爸打是35歲，我看電視腳擋到他，他就打我，所以我決定搬出來，貸款買自己的家。

我不想離開自己買的家，環境、鄰居都很好，家具也是我喜歡的。我只能往好處想，我也在依賴他，我的薪水繳房貸都付光了，生活費要靠他賺；他就是情緒無法控制，正常時會幫家裡修東西，他常說要改變，只是還無法那麼快做到吧。

前陣子他失業，情緒不穩，拿斧頭架在我脖子上，這種劇情重演太多次，我以前會怕，現在只覺得死了算了，不然，我也希望他愛上別人或死在路上，我總不能殺他吧。既然逃也逃不掉，我只能求神明保佑，日子能過下去就好了。

曾小姐　46歲　會計　台北人


更多鏡週刊報導
【心內話】沒死成就好好活
【心內話】截掉雙腳換自由
【心內話】沒人活該被侵害

ET快訊
30歲男寶貝壞死切開狂噴膿！下面炸滿密麻水球..才知是酒趴惹
潮牌老闆跳溪救2姪女！全力把人推向岸..自己被大水沖走不幸溺
楊丞琳「蜜遊4天3夜」破尺度解放泳裝！準人妻連發6圖超甜視角

關鍵字：鏡週刊,內心話

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

嗶經濟正夯！　國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能購票

更新／雙北、桃園升級「大雷雨特報」　14縣市防雷擊強陣風

悼念殉職鐵路警察李承翰　全台火車7/16上午11:40分鳴笛3秒

遇可愛妹甜喊大哥！硬漢暗爽冒OS：難道是搭訕？　下秒結局反轉...尷尬爆

戒奶嘴半年！人妻祭一招3天見效　2歲兒「嘴嘴有蟲蟲」…網笑炸：妳壞死了

月薪18K！36歲台東男悲嘆「怎麼活？」...真相怒了　網傻：比外勞還可憐

燒烤店活動嗨翻！大叔爆吼「快點結束」　主持人高EQ神回...她驚：考驗極限

開Volvo850老車跑美國6州滋味　劉馬力＆Ryan Libre告訴你

拿斧頭抵脖子、揍到尿失禁！她逃不開恐怖情人：只求神明保佑

南安小熊「妹仔」照養與放養始末！新書版稅全捐台灣黑熊保育協會

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

李榮浩楊丞琳合體就放閃！　「小巨蛋世紀之吻」太甜了❤

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

每喝必拉？網認證治便秘良伴　解析早餐店奶茶的「通腸」真相

無照男國道自撞「串供對話」曝光　找友揹鍋狂跳針：等下說你開的...

林威廷再見保送　富邦8比7氣走桃猿下半季4連勝｜7/10 Lamigo桃猿 VS 富邦悍將

嗶經濟正夯！　國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能購票

更新／雙北、桃園升級「大雷雨特報」　14縣市防雷擊強陣風

悼念殉職鐵路警察李承翰　全台火車7/16上午11:40分鳴笛3秒

遇可愛妹甜喊大哥！硬漢暗爽冒OS：難道是搭訕？　下秒結局反轉...尷尬爆

戒奶嘴半年！人妻祭一招3天見效　2歲兒「嘴嘴有蟲蟲」…網笑炸：妳壞死了

月薪18K！36歲台東男悲嘆「怎麼活？」...真相怒了　網傻：比外勞還可憐

燒烤店活動嗨翻！大叔爆吼「快點結束」　主持人高EQ神回...她驚：考驗極限

開Volvo850老車跑美國6州滋味　劉馬力＆Ryan Libre告訴你

拿斧頭抵脖子、揍到尿失禁！她逃不開恐怖情人：只求神明保佑

南安小熊「妹仔」照養與放養始末！新書版稅全捐台灣黑熊保育協會

快訊／計程車敦化北路失控「自撞安全島」　運將救出已無呼吸心跳

夫妻月收60k想買房！他苦勸「房貸25k母湯」吵翻　妻一句話被網讚爆

訂炸雞等1個半小時才拿到　外送員「一個舉動」讓他怒氣全消！

6隊爭大都會「雷神」辛德賈德　教士最有興趣

虎斑里長巡邏中！被槍擊秒路倒　肥美肚肉「大肆擺動」

韓國瑜農舍違建「沒農作蓋籃球場」！雲縣首波開罰...2739元已繳清

得來速上倒車！大里2男上演全武行掛彩　驗傷報警互控傷害

富邦人壽勇士系際冠軍盃　校園素人籃球指標爭霸

史上最嚴格垃圾分類！他點珍奶「只要10顆珍珠」...喝不完超崩潰

嗶經濟正夯！　國家森林遊樂區7/15起「悠遊卡、一卡通」也能購票

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

他嘆借5千…友還4985！真相..

柯P箭在弦上 定調8月宣布參..

胸貼重機女爆紅　素顏老闆認不出

爽停40天！他：我車太多忘記取..

北北基等14縣市「大雨特報」來..

她手機響　速食店讀書女竟要求靜..

10台「雷諾F3方程式賽車」0..

南台連10天灌豪雨！一周降雨區..

年收破百！他趁亂提離職後悔了

點蛋餅加蛋！店員聽到全跳針　有..

萌弟逛夜市回家先泡腳　一看臉盆..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

更多熱門

相關新聞

十二星座07.10～07.16運勢！

年度的7月風暴－「魔羯座月偏食」要來了。選在時序甫進入小暑、「水星退行」（水逆）甫在上週登場，星象警訊頻率與強度都很重磅、且「巨蟹座之月」正值中段尾的本週，讓7月中的星空氛圍充滿乖張、不耐、心機與暴戾。魔羯座月食期象徵的情感疏離、冷漠不公、衝突危機，將在水逆期間常見的接觸不良、交通災變及溝通黑暗期的陰影下，變得處處地雷、一發不可收拾。

旺宏創辦人胡定華辭世　享壽76歲

Chrome擴充功能自動遮掉韓國瑜的臉

日本最大盜版「漫畫村」負責人在菲被逮

郭董：用人不分藍綠！邀柯P獻策醫療

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

韓冰回台一周就想走　李佳芬崩潰回應

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

林志成約戰館長！主辦超硬背景曝：太殘忍不辦了

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

村莊半夜遭襲擊　2孕婦＋8嬰孩遭切碎綁樹上

閨蜜吵架吵輸　怒PO床照：美女爽嗎

新婚嫩妻確診血癌　丈夫一聽立刻失聯

孫協志離婚後爆秘戀　夏宇童回應了

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

迷路汪找警察撒嬌　原來老爸是同行

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

悲情太空人　國家消失無法回地球

更多

最夯影音

更多

夥伴離世！無助奶貓趴路中央守護　他心疼問要養你？喵秒爬身上：要~

李榮浩求婚楊丞琳成功！！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」閃爆了

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

湯姆霍蘭德「花式」愛心放送！！　要求記者會關燈：狂用閃光拍我

超詭異阿嬤香皂、蛇牌爽身粉 網紅推9樣泰國藥妝店必買清單

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面