拿斧頭抵脖子、揍到尿失禁！她逃不開恐怖情人：只求神明保佑

▲曾小姐說她通報過幾次家暴，但警方處理的積極度讓她無法信任；目前這對情侶是靠NGO（非政府組織）社工的協調與幫助，盡量減少發生家暴的次數。

圖文／鏡週刊

6年前我到台中開店，路不熟，我不會騎車開車，後來認識盧先生，他很幫忙我，有時他工作忙，也會把小孩放我店裡。一年後生意不好我把店收掉，但我們關係還是很好。盧先生的太太逃家後，他意志消沉，我會陪他散心，也陪小孩，他對我很好，我看他對家裡的照顧，感覺很負責，我們算是在交往。

後來他太太回來，把小孩帶走，他就發瘋，變很恐怖的人，會對我動手。他靠藥物喝酒度日，會夢遊，精神恍惚，不高興就罵我髒話，摔我東西，他揍我臉，一下這瘀青、一下那瘀青，也把我衣服扯破，在別人面前打我，我有2次被他揍到直接尿褲子失禁。有次甚至抓我去鐵軌撞火車，我抱著水泥柱，直到有人看見來制止。

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我怎麼跑？我沒車，只有2條腿，有次逃回台北，他就追火車把我押回去。後來我回台北工作，他就住進我的家，心情不好就摔我電視、杯子，晚上睡覺拿刀抵著我。我去上班，他有時也會來公司打我。我逃回爸媽家，他就在樓下騷擾我爸媽，我媽叫我不要回家，別給家裡惹麻煩。就算我能逃，那我家人、工作、貓咪怎麼辦？

他一半時間是爛人，另一半時間又很正常，正常時他會道歉、求我原諒，煮飯給我吃，帶我出去玩，生日送我玫瑰花。不正常時，你根本沒得跑也沒得選，他完全控制我的人生。以前看社會新聞，也覺得為什麼不跑？我跑過好多次都被抓回來，你遇到就知道，沒那麼簡單好不好！

小時候，我爸脾氣差，也會拿我出氣，用椅子摔我、用拳頭打我頭，每次被爸爸打，我就逃到男友家，我有異性緣，17歲交男友後就沒間斷過。最後一次被爸爸打是35歲，我看電視腳擋到他，他就打我，所以我決定搬出來，貸款買自己的家。

我不想離開自己買的家，環境、鄰居都很好，家具也是我喜歡的。我只能往好處想，我也在依賴他，我的薪水繳房貸都付光了，生活費要靠他賺；他就是情緒無法控制，正常時會幫家裡修東西，他常說要改變，只是還無法那麼快做到吧。

前陣子他失業，情緒不穩，拿斧頭架在我脖子上，這種劇情重演太多次，我以前會怕，現在只覺得死了算了，不然，我也希望他愛上別人或死在路上，我總不能殺他吧。既然逃也逃不掉，我只能求神明保佑，日子能過下去就好了。

曾小姐 46歲 會計 台北人



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