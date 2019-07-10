　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

漫畫界損失3000億！日本最大盜版「漫畫村」負責人在菲國被逮

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲日本知名盜版漫畫網站「漫畫村」負責人星野Romi在菲律賓被捕。（翻攝自推特：ABS-CBN News）

圖文／鏡週刊

遭日本通緝的知名盜版漫畫網站「漫畫村」負責人星野Romi（Romi Hoshino）9日傳出在菲律賓被捕。據外媒報導，27歲的星野Romi原本要前往香港，後來在馬尼拉機場遭菲律賓移民局逮捕，這名惡名昭彰的盜版漫畫網站負責人恐將強制遣送日本。

漫畫村於2016年開設，口耳相傳下，2018年的月用戶將近一億人次，提供約六萬本的免費盜版漫畫，後來遭日本漫畫界與出版界大力譴責，希望用戶不要造訪該網站。惡劣的是，漫畫村不但沒有收斂，還大辣辣說「感謝漫畫家幫我們打免費廣告，讓用戶量變多了。」去年甚至要推出無廣告的收費VIP服務，更是讓日本出版方跳腳。

後來日本政府設立專案小組，以侵害著作權罪名通緝星野Romi，漫畫村雖然於2018年四月關閉，但隨後又改名為「漫畫鎮」重出江湖。根據日本CODA（內容產品海外流通促進機構）統計，因為漫畫村的侵權行為，截至2018年2月，日本漫畫商的潛在損失達3200億日圓（約915億台幣），是日本史上最嚴重的侵權行為。

外媒報導，星野Romi原本要從菲律賓前往香港，後來在日本駐馬尼拉大使館的請求下，在馬尼拉機場逮捕星野Romi，日本當局正和菲國交涉引渡，星野Romi恐將遣送日本，面臨侵權的法律制裁。


更多鏡週刊報導
【漫畫】日本盜版網站收費　漫畫村：「多虧漫畫家們的免費廣告」
日本盜版漫畫網站猖獗 其中秘密為何？
盜版不是罪？日本年輕世代愛看盜版　7 成表示會購買正版

ET快訊
直擊駁火現場！陳宏宗身中2槍「警破窗拖下車」　頭滲鮮血染地亡
小優「女神級美腿照」被抓包修太大！吳宗憲傻眼：橋都歪了
情侶同年同月同日生！見爸媽才知是「雙胞胎姊弟」分手…男友自殺

關鍵字：鏡週刊,漫畫村,星野Romi,Romi Hoshino

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

喜馬拉雅登山隊遇雪崩滅團　115秒最後身影曝光…「遠處傳來轟隆聲」

旅行前托照顧5棵植物！　幽默室友每天和它們「玩牌談心+吃早午餐」

車諾比核災殺20萬人！33年後盛行黑暗觀光　鬼城機械爪「一觸即殺」無人敢碰

漫畫界損失3000億！日本最大盜版「漫畫村」負責人在菲國被逮

中國大疆無人機通過美國審核　測試15個月證明高安全性

白衣女暗夜竄車道「伸手狂抓」淒厲叫　他崩潰憶：23年來最恐怖聲音

收中國特務錢再享一棟公寓　美國務院前官員洩密遭判40個月

兒童遊樂區「窗戶大開」！女嬰45M墜地亡　家屬控郵輪公司過失

20年內恐滅絕…棱皮龜下蛋被捕獲「眾人群上騎乘」　奮力入水還被抓回

黑Ｔ男比中指狂瞧！　重量級摔角魔王一拳讓他飛撞護欄

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

喜馬拉雅登山隊遇雪崩滅團　115秒最後身影曝光…「遠處傳來轟隆聲」

旅行前托照顧5棵植物！　幽默室友每天和它們「玩牌談心+吃早午餐」

車諾比核災殺20萬人！33年後盛行黑暗觀光　鬼城機械爪「一觸即殺」無人敢碰

漫畫界損失3000億！日本最大盜版「漫畫村」負責人在菲國被逮

中國大疆無人機通過美國審核　測試15個月證明高安全性

白衣女暗夜竄車道「伸手狂抓」淒厲叫　他崩潰憶：23年來最恐怖聲音

收中國特務錢再享一棟公寓　美國務院前官員洩密遭判40個月

兒童遊樂區「窗戶大開」！女嬰45M墜地亡　家屬控郵輪公司過失

20年內恐滅絕…棱皮龜下蛋被捕獲「眾人群上騎乘」　奮力入水還被抓回

黑Ｔ男比中指狂瞧！　重量級摔角魔王一拳讓他飛撞護欄

溫網／費納如能雙進四強　將上演第40度對決

飛行度假必備！女星必備的「機艙保養5寶」你帶了沒？

「20÷2X=5，X=？」答案寫2居然錯了…一道數學題讓老師家長戰翻

中職／曼尼再度來台獻技？　味全龍：目前尚未定案

影／粽子RAP、王老先生之小吃　21組台生美食影片爭搶冠軍獎5萬

【汪喵餵養知識】毛孩肚凸好難受？小心易脹氣食物！

夏天最夯打卡地點　東北角絕美海景不私藏

慢活新旅遊！宜蘭絕美壯圍沙丘旅遊服務園區

暑假北台灣最夯！朝聖福隆沙雕神作 探索神秘古城

微醺一下！藏身中山的台式酒館　吃得到蜜汁魚干與起司脆片

國際熱門新聞

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

少女失蹤成山崖腐屍　死前簡訊令..

7旬翁被控跑全馬作弊　陳屍河面

一張海灘夜景圖　引上萬網友崩潰

帶蛇劫車！　狂女拿牠猛砸駕駛

缺四肢遭遺棄　她證明什麼都可做

悲慘弟上大學「老爸拒付學費」　..

繞過日本管制　韓企向台灣尋採購

陸批對台軍售　美：助台維持防衛..

老婆才提醒吃慢點　他倒地噎死

被病嬌正妹刺殺　牛郎復活：期待..

2度參選美國總統　億萬富豪裴洛..

11歲童遭性侵3年　子宮壞死切..

川普氣沒消　嗆英大使：自大笨蛋

更多熱門

相關新聞

郭董：用人不分藍綠！邀柯P獻策醫療

國民黨總統初選開跑，鴻海創辦人郭台銘選情告急，他在民調進行的第二天接受本刊專訪，再度拋出要組「勝利者聯盟」議題，同時強調，未來若有機會當上總統，將努力整合各界力量，不分藍、綠政治人物，也包含台北市長柯文哲。

Lamigo賣5.88億差臨門一腳　郭台銘暗示「他」政治力介入阻擋

郭台銘：增設一個行政院副院長常駐高雄

AIT看大選　看好蔡英文連任

富邦第三代網紅妻　「比基尼片」曝光

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面