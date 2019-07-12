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台灣妖怪漫畫串連6間旅店　6妖怪主題讓遊客「環島捉妖」

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▲▼ 台灣妖怪漫畫串連6間旅店！從《妖怪森林外傳》漫畫出發，6妖怪主題讓遊客「環島捉妖」（圖／大辣出版提供）
▲從《妖怪森林外傳》漫畫出發，6種妖怪串連6間旅店，讓遊客「環島捉妖」。（圖／大辣出版提供，下同）

記者林育綾／綜合報導

曾獲金鐘獎肯定的台灣動畫團隊「原金國際」為了打造《妖怪森林》動畫長片，促成《妖怪森林外傳》漫畫的誕生，由大辣出版社在6月發行。而暑假更推出「環島捉妖去：台灣妖怪漫畫・夏日旅店特展」，串聯台中、嘉義、台南、高雄、台東、宜蘭共6間在地旅店，以漫畫中的6種妖怪為主題，讓全家大小一起環島「捉妖」！

魔神仔、紅衣小女孩、玉山小飛俠⋯等，台灣一直有為數眾多、分門有別的百鬼奇妖。動畫團隊原金國際的執行長王世偉（Vick Wang），從兒時自身周遭發生的故事開始對這些妖怪傳說感到著迷，憑著長年累積下來的動畫經驗，2015年他與團隊夥伴們一起在集資平台發起了實驗短片的募資計畫，埋下「妖怪森林」動畫系列的第一顆種子。

《妖怪森林外傳》的故事雛形逐漸有了模樣，擁有靈異體質的小女孩菈奇，與植物學家父親大松博士在環島冒險的旅程上，走過一座座森林與城鎮，途中與各個地方傳說的妖怪相遇，經歷許多不可思議的事件，而每個妖怪都有一段屬於他們的故事，預計2年後上映電影長片。

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▲▼ 台灣妖怪漫畫串連6間旅店！從《妖怪森林外傳》漫畫出發，6妖怪主題讓遊客「環島捉妖」（圖／大辣出版提供）
▲6位漫畫家用各自獨特創新的繪製手法，講述6種台灣民俗鬼怪。

原金團隊攜手長期耕耘台灣漫畫的大辣出版，與6名風格迥異的漫畫新銳：曾耀慶、羅寗、黃正、李瑋恩、Elainee、筆頭合作，邀請他們用各自獨特創新的繪製手法，講述6種台灣民俗鬼怪：白鹿、燈猴、禍伏鳥、魔神仔、貓鬼、椅仔姑的故事，最後集結成短篇漫畫合集，出版了《妖怪森林外傳》的台灣漫畫，並同步推出「動態漫畫影片」。

在《妖怪森林外傳》的創作過程中，為了讓漫畫家打造自己獨特的妖怪森林，便讓他們在不參考既有美術設定的情形下，盡情發揮各自的特長，跳脫既有劇本，最終果然呈現出嶄新的視覺風貌。

其中〈燈猴〉是書中最具台灣味的篇章，漫畫家羅寗喜歡觀察身旁日常細節，善於將作品連結土地，而進行該篇漫畫的後期，她發現有天剛好是土地公的聖誕日，頓時覺得很親切、很貼近，就像與生活產生了連結。另外因為電影《紅衣小女孩》而為人所知的〈魔神仔〉，在漫畫家李瑋恩筆下又有了不同的詮釋。而手繪感最鮮明的〈貓鬼〉，是Elainee用眼淚創作的動人篇章，因為養貓而一眼屬意〈貓鬼〉的她，過程中畫到某個段落邊畫邊哭，不少人看完故事也落下了眼淚。

▲▼ 台灣妖怪漫畫串連6間旅店！從《妖怪森林外傳》漫畫出發，6妖怪主題讓遊客「環島捉妖」（圖／大辣出版提供）
▲在不參考既有美術設定的情形下，漫畫家盡情發揮各自的特長，打造獨特的《妖怪森林外傳》。
台灣妖怪故事串聯在地旅店

因應《妖怪森林外傳》的出版，大辣及原金更從書本出發，用「來一趟奇幻環島冒險」的概念在暑假的7月到8月，推出《環島捉妖去：台灣妖怪漫畫・夏日旅店特展》。此次特展串聯了——台中漂鳥 Straybirds青年旅館、嘉義玉山旅社、台南艸祭Book inn、高雄塩旅社、台東晃晃二手書店/民宿、宜蘭Hostel Tomato，一共6間在地旅店，將《妖怪森林外傳》的6種妖怪主題，以旅行提箱及角色立牌的形式，分別陳列在環島的6家旅店，現場還有專屬的妖怪貼紙讓人收集，適合全家大小一起環島出任務。

除此之外，《環島捉妖去》的大型主展將於宜蘭礁溪新開幕的「Hostel Tomato」展出，裡頭不只有大型的展牆與投影，8月3日星期六晚上還將舉辦「仲夏夜，說妖夜：在旅店遇見妖怪森林」夜沙龍活動，邀請《妖怪森林外傳》的漫畫家們與知名旅遊達人「工頭堅」，到旅店跟旅客、讀者們分享創作的心路歷程，共度奇幻的妖怪之夜。

「妖怪森林」是原金團隊的原創動畫系列，以台灣本土的妖怪傳說為基，加上原金團隊擅長說故事的創造力，為這些妖怪添加了明確的個性與形象。系列由實驗短片、募資計畫、VR短片展覽，到現在紙本的《妖怪森林外傳》與在地旅店、書店合作暑期展覽及活動，還有預計2年後上映的電影長片，都將一步步用不同且精采的樣貌，走進讀者與觀眾的生活裡。

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關鍵字：妖怪森林外傳,台灣妖怪,大辣出版,魔神仔,紅衣小女孩,台灣漫畫,台灣原創漫畫,漫畫家

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