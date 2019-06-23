從漫畫認識台灣妖怪！金鐘動畫團隊+台漫家創作　貓鬼癡癡等主人回家



▲台灣又一本好看的妖怪漫畫！《妖怪森林外傳》誕生。（圖／大辣出版提供）



記者林育綾／綜合報導

近幾年「妖怪」成為台灣的一門顯學，從文史研究、小說創作，到桌遊、電影，讓這塊土地的妖怪逐漸顯影。曾獲金鐘獎肯定的動畫團隊「原金國際」為了打造《妖怪森林》動畫長片，促成《妖怪森林外傳》漫畫的誕生，由大辣出版社編輯策劃，集結6位繪畫風格、敘事手法完全迥異的台灣漫畫家，誕生了這本台灣妖怪漫畫。



▲《妖怪森林外傳》收錄6種民俗鬼怪，以6篇創新漫畫，讓更多人認識台灣妖怪。（圖／大辣出版提供）

《妖怪森林外傳》這個計畫始於動畫公司「原金國際」，世界觀來自原金正在籌備的動畫長片《妖怪森林 LAQI》。為了打造「妖怪森林」，原金邀集了文史研究團隊以及近20位編劇作家，篩選了近200種台灣地方妖怪做田野調查，並由20多位動畫美術設計師針對妖怪做視覺化的設定、編劇團隊著手故事文本，企圖先以短篇故事的方式，述說一個個與生活連結的妖怪傳說。

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以短篇漫畫創作為基底，採漫畫、動畫雙線進行的方式，同步產出漫畫出版品與動態漫畫影片。而漫畫作品《妖怪森林外傳》由大辣負責編輯策劃，刻意集結6位在繪畫風格、敘事手法上，完全迥異的漫畫家包括：曾耀慶、羅寗、黃正、李瑋恩、Elainee、筆頭，讓他們自行選擇感興趣的妖怪篇章，在不參考既有美術設定的情形下，盡情發揮各自的特長，跳脫既有劇本，打造每個人獨特的妖怪森林。



▲「貓鬼」其實痴痴地等待主人。（圖／大辣出版提供）

故事描述擁有通靈體質的小女孩菈奇，與植物學家父親大松博士，在環島冒險的旅程上，走過了一座座森林與城鎮。途中與各個地方傳說的妖怪相遇，經歷許多不可思議的事件，例如幽靈般的白鹿化身成人形女子、燈猴惡作劇偷走了神像的如意、受詛咒的女孩遇見魔鳥禍伏、孩童接連消失在有著魔神仔傳說的深山，還有癡癡等著主人的貓鬼、希望有人作伴的椅仔姑。藉由旅程，菈奇了解到每個妖怪都有一段屬於他們的故事，也試著靠自己的特殊能力，建立起人類與妖怪間的橋樑。

《妖怪森林外傳》有6種民俗鬼怪，以6篇創新漫畫，讓更多人認識台灣妖怪，由大辣出版在6月發行。



▲《妖怪森林外傳》當中的「魔神仔」篇章。（圖／大辣出版提供）