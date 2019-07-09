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影／冷凍礦泉水突墜落...下秒BMW「擋風玻璃全碎」　車主怒：找不到兇手告整棟樓

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大陸中心／綜合報導

河南鄭州7日發生一起「高空墜落物」事件，一瓶冰凍過的礦泉水當場從天而降，直接砸中停在路邊的一輛BMW，造成車子的擋風玻璃全碎。當時，車主看見自己的愛車已面目全非，便暴怒表示，如果找不到扔寶特瓶的兇手，就要告整棟樓。目前，警方仍在調查中。

▲冷凍礦泉水突墜落...下秒BMW「擋風玻璃全碎」　車主怒：找不到兇手告整棟樓（圖／翻攝《北京時間》）

▲BMW的擋風玻璃被砸碎。（圖／翻攝《北京時間》，下同）

據《北京時間》報導，當時BMW就停在一棟大樓旁邊，沒想到樓上突然掉下一瓶冷凍的礦泉水，直接將車子給砸毀。從影片中可看見，車子後方的擋風玻璃全碎，車內也凌亂不堪，這場天外飛來的意外讓車主相當心痛。附近居民表示，這樣的情況已經不是第一次了，而且幾乎都是扔礦泉水瓶。

▲冷凍礦泉水突墜落...下秒BMW「擋風玻璃全碎」　車主怒：找不到兇手告整棟樓（圖／翻攝《北京時間》）

▲幸好當時車內沒人。

事後，房地產管理工作人員指出，大樓裡面都有貼禁止「高空拋物」的告示，包括電梯裡也有貼，之前也有發生一樣的情像，我們也開始加裝監視器，但設備還不夠完善，沒辦法照到整棟樓。對此，車主憤怒表示，如果再找不到兇手的話，就起訴整棟樓。而目前，房地產管理公司也正配合警方處理此事。

▲冷凍礦泉水突墜落...下秒BMW「擋風玻璃全碎」　車主怒：找不到兇手告整棟樓（圖／翻攝《北京時間》）

▲到目前為止還沒找到扔寶特瓶的人。

近日不斷有高空墜落物砸中人、車的意外，而該事件曝光後，網友也紛紛留言，「抓到了真的要嚴懲，這砸到人可就是一條命了」、「真缺德，很危險的」、「礦泉水瓶拿去看看有沒有DNA」、「要是砸到人就不是起訴這麼簡單了」、「杜絕高空拋物刻不容緩」。

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關鍵字：礦泉水,冷凍,車主,BMW,擋風玻璃

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