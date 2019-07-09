重機騎上基隆海洋廣場「爽停木地板平台」　警循線追車牌告發

▲重機騎上基隆海洋廣場違停惹議，基警循線追車牌告發。（圖／基隆市交通警察隊提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市海洋廣場日前有一輛大型重機違規停放拍照、賞景，有目擊民眾拍照PO在臉書社團後，引起廣泛討論，網友紛紛擔心海洋廣場的木地平台遭受破壞。基警交通隊表示，目前已循線查獲車主，並依道路交通管理處罰條例告發，警方將加強巡守維護廣場設施。

基隆海洋廣場位於忠一路與基隆港之間，採複合式木板平台的設計興建於基隆港的水面上，自2009年啟用至今，已成為市區重要觀光景點；近日有民眾在「基隆人」臉書社團貼出，機車停放於海洋廣場上方賞景的照片，引起廣泛討論。

▲廣場內禁止騎乘或停放任何車輛，違者可依道路交通管理處罰條例舉發。

交通警察隊指出，因海洋廣場採用木板平台，市政府為延長平台使用年限，提供民眾安心休憩場所，依據「基隆市海洋廣場使用管理辦法」，廣場內禁止騎乘或停放任何車輛（含手推車）、輪類活動，但嬰兒車、輪椅及救災器材類不在此限，違者可依道路交通管理處罰條例舉發。

交通警察隊表示，該木板平台6月才由基隆市府重新漆上護木漆進行美化，警方也將加強巡守，呼籲民眾一定要遵守規定，共同維護重要的景觀設施。