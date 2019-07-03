求復合遭拒…狠男狂暴剪髮「要把妳弄醜」！女滿頭血慌逃求救

▲陳姓男子不滿求復合遭拒，竟對前女友剪髮、搥胸、咬脖子。（示意圖與本案無關／123RF）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子2017年間想和前女友復合遭拒絕，竟拿出預藏的剪刀嗆「那我就把妳弄醜」，接著強行剪去前女友頭髮、劃傷頭皮還不夠，竟還揮拳捶打胸部、狠咬脖子，最後女子機警趁隙向警衛求救，逃出魔爪時，頭上鮮血直流。台北地院審理後依恐嚇、傷害等罪，判陳男拘役70天，得易科罰金7萬元。

▲陳男拿出剪刀說「妳很愛漂亮嘛，那就把妳弄醜！」。（示意圖與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

判決書指出，目前夜市擺攤的陳男，2017年11月25日凌晨，跑到前女友住處要求要復合，但卻遭到拒絕，陳男盛怒之下嗆聲，「妳很愛漂亮嘛，那我就把妳弄醜！」隨即拿出預藏的剪刀和小刀，胡亂剪掉前女友的頭髮，過程中，因女子掙扎反抗，遭到小刀劃傷，在頭皮留下長約3.5公分的傷口。

女子當下頭皮、手指受傷，鮮血直流，忍痛想要逃出房間求救，但卻被陳男一把拉住，還遭重拳捶打胸部、咬傷脖子，在頸部留下深深的血齒痕。

▲法官痛罵陳男造陳被害人心理極大恐懼。（示意圖與本案無關／123RF）

前女友滿身是傷，眼見自己無力反抗，只好假意妥協，答應一起回到陳男住處，還謊稱汽機車停放在地下室，要求陳男一起前往取車，途中遇到社區警衛時，女子頂著滿身鮮血、一頭亂髮急忙呼救，這才終於逃脫陳男魔爪。

法官審理時痛批陳男造成被害人心理極大恐懼及身體傷害，嚴重危害社會安全，但考量他到案後坦承犯行，並賠償被害人損失達成和解，女子也同意撤回傷害罪部分的告訴，因此依恐嚇、妨害自由強制罪，共判陳男拘役70天，得易科罰金7萬元。全案仍可上訴。

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