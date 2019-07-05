新車遭鄰居屁孩亂刮…他氣炸登門理論　家長竟回：跟我小孩道歉！

▲剛買的新車竟然被鄰居屁孩亂刮。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名張姓男子近日剛買一輛新車，並且停在自家社區的停車場內，不料卻遭到鄰居家的孩子用玩具槍胡亂刮傷。他表示，當天從住處往樓下一看，就見到樓上鄰居的小孩正在搗亂，即便問對方「為什麼這麼做」也得不到答覆，他只好登門找家長理論。沒想到對方家人聽完後竟然說，「你嚇到我孩子了！應該先跟他道歉！」

綜合陸媒報導，此事發生在河南省鄭州市，張男於上（6）月21日下午目睹鄰居小孩「拿著玩具槍狂刮」自己剛買的轎車引擎蓋，便趕緊阻止對方並且詢問理由，不過男孩卻一句話也不說。他表示，這孩子連一聲道歉也沒有，眼看引擎蓋上布滿細小刮痕，他決定找對方家長尋求賠償。

▼引擎蓋出現許多長短不一的刮痕。（圖／翻攝自微博）

不過男童家長知道事情原委後卻一再否認，看完監視器畫面還反過來控訴張男「嚇到孩子」。張男氣得表示，做錯事情就應該勇於承擔，而且他絕對沒有動孩子一根手指頭。但對方家長卻不斷鬼打牆表示，「你害我孩子嚇到了，他嚇到連喝口水都吐了，還生病療養好幾天，而且你還報警，是想要抓他嗎？你應該跟他道歉！」

▼男童家長竟然還要張男道歉。（圖／翻攝自微博）

張男無奈反駁，「你的孩子嚇到是我嚇的嗎？他是因為怕被你們打或罵才這麼害怕的，難道是我的錯嗎？我的車子被刮，我才是受害者吧？」據悉，經過一番溝通後，男童母親表示願意承擔後果，並且將張先生的車子修好；不過小孩最終仍不願道歉，也並未表態是否有受到張男欺壓。

網友看完後紛紛在底下留言，「家長養出這樣的屁孩，以後要收拾的殘局恐怕還會更多」、「我很想問孩子家長，如果是你們車子被刮，你們態度還是會這樣嗎？」、「一家都沒家教，完全看得出來」、「還好不是我的小孩，不然我一定打他一頓」、「請問不報警是要怎麼處理？你們這麼不講理」。

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