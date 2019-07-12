3姐妹遭父性虐痛毆…一起殺了他　23萬人力挺無罪：休想她們入獄

▲其中兩名姐妹參加聽證會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

俄羅斯一對3姐妹長期遭受57歲父親家暴、性虐待，去年夏天趁男方睡覺時，使用辣椒噴霧、刀子與槌子殺害爸爸，她們被控謀殺罪，必須出庭受審。對此，至少23萬人簽署請願書，希望能夠撤銷姐妹們面臨的指控，還有許多人上街替她們發聲。

《路透社》報導，這對姐妹分別是克里絲汀娜（Krestina）、安潔莉娜（Angelina）以及瑪莉亞（Maria Khachaturyan），她們去年殺害熟睡的父親，目前案件進入審判程序。23萬以上的民眾則簽署請願書力挺她們，許多女性認為，除非國家法律體系改變，否則所有人都可能落入姐妹所面臨的處境。

擔任譯者的女子西亞特凱納（Anna Sinyatkina）上周出現在莫斯科一家俱樂部，當時有200人現身，共同參加支持這對姐妹的活動，很多面孔是年輕女性，「我覺得與姐妹們團結一致。」她表示，自己也有可能遇上類似情況，除了她自己，沒人能保護她，而且她將獨自面臨不公平的審判。

去年7月27日，這對姐妹在莫斯科的公寓殺了父親，當時她們打電話報警，並聲稱是受到攻擊才會反擊，如今她們分別為18、19與20歲。調查人員隨後發現這個說法有誤，但3人確實遭遇父親多年虐待，包括毆打、性暴力。

姐妹們的案件爆發時，正值許多俄羅斯人懷疑政府未能妥善保護家中受虐婦女。歐洲人權法院9日判決，俄羅斯沒有照顧另一件家暴案件的受害者，她被前伴侶毆打、綁架以及跟蹤。

報導指出，俄羅斯2017年將部分形式的家暴合法化，根據新法律，有人若襲擊自己的家人，造成受害者流血、瘀傷等，只要肇事者1年內不再犯第二次，面臨的最高懲罰僅有罰款。

▲一名女子拿著海報，力挺3名姐妹。（圖／路透）

律師帕辛（Alexei Parshin）表示，3姐妹事發後都經歷創傷後壓力症候群，她們曾考慮逃跑，卻害怕被抓到後會面臨更可怕的懲罰。此外，該名父親與母親為分居狀態，女兒們也難以找到他人給予協助。

帕辛補充，少女們的鄰居多次通知警方有家暴案件，涉事父親卻沒有面臨任何刑事指控。對此，莫斯科警方、俄羅斯調查委員會都沒有回應《路透社》提問。

許多活動人士6日來到莫斯科市中心一處廣場，拿出寫有「我／我們都是Khachaturyan姐妹」的海報。其中一名示威者米希達利恩（Zara Mkhitaryan）表示，若是在任何文明國家，這些少女會前往心理治療診所，而不是被關進監獄，「休想這樣做。」