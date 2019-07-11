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大陸富豪莫斯科存錢被劫6800萬　 搶匪竟是「安全局特戰隊員」

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▲▼中國富豪被搶劫的銀行。（圖／翻攝自《觀察者網》）

▲中國富豪被搶劫的銀行。（圖／翻攝自《觀察者網》）

大陸中心／綜合報導

一位在俄羅斯莫斯科「薩達沃」商城工作的中國富豪，10日拿著1.4億盧布（約新台幣6800萬元）的現金，準備前往銀行存起來，不料被7人劫走錢。據調查，嫌犯中3人隸屬阿爾法特種部隊，1人隸屬信號旗特種部隊，2人是高加索特別分隊部門的軍官，均是俄羅斯聯邦安全局直屬特戰分隊成員。

綜合俄媒報導，得知這位中國大陸商人來存錢，銀行工作人員立馬報信給這夥嫌疑人。他們趕到現場後，以「這些錢是黑錢為名」對商人實施搶劫後分贓。

俄聯邦調查局進一步調查以後，發現這群安全局工作人員是有組織的犯罪。他們與一家銀行進行了長期非正式合作，「黑吃黑」那些來歷不明的黑錢，已被警方暗中調查跟蹤了大約一年，涉及案件5到12起，涉案金額達數億盧布。目前案件仍在繼續調查當中，俄羅斯聯邦安全局和俄羅斯政府均未對此事作出回應。

嫌犯所在的「阿爾法」分隊和「信號旗」分隊是俄羅斯安全局系特戰裡等級最高，技戰術裝備最好，秘級最高的安全局特戰分隊之一，前身是蘇聯國家安全委員會（KGB）所屬的特種部隊，於1974年7月28日在蘇聯克格勃主席尤里·弗拉基米羅維奇·安德洛波夫的倡議下成立。

目前直接隸屬於聯邦安全局的直屬分隊有5個，分別為，「阿爾法」 分隊（A）、「信號旗」 分隊（V）、「龍捲風」 分隊 （S）、「高加索」 分隊（K），「克里米亞」 分隊（SN）。

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關鍵字：信號旗,阿爾法,俄羅斯,安全局,富豪

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