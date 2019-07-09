強盜假釋男公園猥褻13歲小女友　「兩罪本質不同」判6個月

記者黃翊婷／綜合報導

顏姓男子先前觸犯強盜、搶奪等罪被判刑入獄，假釋期間他透過LINE結識13歲少女小玉（化名），卻被對方的母親指控猥褻。台中地院合議庭認為，顏男的行為屬於累犯，依據刑法規定應該加重本刑至二分之一，但考量到強盜罪與猥褻罪本質不同，加上查無「重大惡性」的確切事證，最後依猥褻罪判處6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲顏男與小玉是男女朋友，他明知道對方才13歲，仍在公園裡摸胸猥褻。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，顏男2016年8月間透過LINE認識小玉，兩人聊著、聊著萌生愛意，進而交往成為男女朋友，但他明知道小女友年僅13歲，卻趁著騎車載人到公園約會時，把手伸進衣褲內撫摸胸部及下體，後來被女方的母親發現並一狀告上法院。

台中地院合議庭認為，顏男撫摸小玉的胸部及下體等私密部位，客觀上的確足以刺激、滿足性慾，而且還侵害到女方的性自主決定權及身體控制權，這部分確實觸犯猥褻罪。

▲顏男曾觸犯強盜等罪被判刑入獄。

但顏男2008年間因為涉及強盜、搶奪等案件被判刑入獄，直到2012年11月間才假釋出獄，2014年保護管束期滿後未經撤銷，因此視為執行完畢，他卻在2016年8月涉及猥褻未滿14歲女子的案件。

合議庭指出，按照刑法規定，執行完畢或部分執行而赦免後，5年內故意再犯有期徒刑以上之罪者，視為累犯，應加重本刑至二分之一；但考量到顏男前案已經執行完畢，況且強盜等罪屬於侵害財產法益之犯罪，與本案妨害性自主之罪質不相同，加上沒有確切事證證明他有任何特別重大的惡性，綜觀全案情節，對比本案罪名之最低法定刑為有期徒刑6個月，其罪刑應屬相當，並無加重量刑的必要，最後依猥褻罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。