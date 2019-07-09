丈夫車禍亡百萬遺產全被領光　越南妻跨海擊敗小姑討回104萬

記者黃翊婷／綜合報導

基隆蔡姓男子2015年在送貨期間於國道一號車禍身亡，當時越南籍的黃姓妻子剛好不在國內，於是拜託大哥幫忙處理後事，沒想到109萬元的遺產就這樣被小姑領走，一氣之下決定提告討回這筆錢。雖然小姑否認私吞，但基隆地院法官認為這樣的行為已經侵權，最後判她應返還104萬7135元的不當得利。

▲黃女來台查詢丈夫的遺產資料，這才發現存款都被領光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，蔡男原本是一名職業軍人，退伍後改靠開貨車維生，2013年5月與越南籍的黃女結婚，婚後育有一子，生活還算過得去，沒想到2015年11月他開著公司的車去工作，卻在行經國道一號南下五堵路段時，不慎翻覆身亡。

由於事發當時黃女人不在台灣，只能忍痛先拜託丈夫的哥哥、妹妹幫忙處理後事；事隔一年之後，她返台向國稅局查詢丈夫的遺產資料，發現銀行帳戶內109萬元的存款竟然都被領走了，進一步追查，這才知道領走錢的人就是小姑。

▲蔡男發生車禍時，妻子剛好不在台灣，後事是由哥哥、妹妹處理。

黃女多次催討都沒有追回這筆錢，一氣之下決定提告。小姑出庭時坦承的確有領走一筆錢，但那是用來支付哥哥的喪葬費用，其中也包含嫂嫂來台的機票費，剩下的款項已經全部交給母親處理。

基隆地院法官認為，蔡男身故後理應由妻兒繼承遺產，小姑在未獲得黃女同意下領走銀行存款，雖然聲稱是用來支付喪葬費，卻無法出示相關的單據證明，上述行為確實已經侵害到黃女的權益，最後判她應返還嫂嫂104萬7135元的不當得利。