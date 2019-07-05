　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

陳其邁南下台南視察登革熱防治　呼籲落實孳生源清除工作

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲行政院副院長陳其邁南下台南，主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議」，並前往群聚疫情的中西區開山里及周邊地區視察防治工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲行政院副院長陳其邁南下台南，主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議」，並前往群聚疫情的中西區開山里及周邊地區視察防治工作。

記者林悅／台南報導

台南市自6月29日至目前，已有4例本土病例，而國內共計37例本土病例，行政院副院長陳其邁，7月5日南下台南，於衛福部疾管署南區管制中心，主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議」，除了解台南登革熱疫情及防治現況，並前往群聚疫情的中西區開山里及周邊地區視察防治工作。


陳其邁副院長在聆聽台南市政府、環保署、國防部及衛福部的工作報告後，特別感謝民意代表不分朝野，對本次疫情的重視與指教，及台南市政府團隊的積極防疫作為，並慰勉相關部會共同參與防治的防疫夥伴。

▲行政院副院長陳其邁南下台南，主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議」，並前往群聚疫情的中西區開山里及周邊地區視察防治工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳其邁指出，台南到現在，在東區跟中西區大概有4例的登革熱的疫情，大概是屬於第二型的為主，這個跟高雄第四型的狀況比較不一樣，高雄過去近幾年來，登革熱流行形態大概都不是第四型，所以高雄在整個疫情的擴散，相對來講就會變成沒有抗體，所以擴散的速度相對來講就會比較快，但是大家都知道，登革熱是一個環境病，或者是所謂的一個社區病，所以怎麼樣防治登革熱，在今年有幾個不利的因素，包括境外的疫情，東南亞國家包括馬來西亞、新加坡、越南、泰國、寮國大家都，大概都跟去年同期增加了3倍、4倍以上，那換句話說呢，在整個國際的疫情，在周邊國家，他登革熱的這個狀況是相對來講比較嚴重，所以境外移入的機會當然同時也會增加，所以防疫不分中央、地方，不分藍綠。

陳其邁指示衛福部、國家蚊媒傳染病防治中心、環保署及國防部，務必秉持專業及多年所累積的防治經驗，持續協同台南市政府落實各項防治工作，遏止疫情擴大。同時提醒，夏季高溫多雨使病媒蚊密度升高，請各部會及台南市政府務必透過各種可能管道加強宣導，並落實權管場域之環境管理及孳生源清除等防治工作，尤其在雨後應再次加強巡檢，以降低流行風險。

▲行政院副院長陳其邁南下台南，主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議」，並前往群聚疫情的中西區開山里及周邊地區視察防治工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）


隨後陳其邁率領防疫團隊，視察中西區開山里及周邊地區，了解環境管理及孳生源清除情形。陳其邁特別強調，清除孳生源才是最根本的預防方法，而登革熱的防治需要全體市民共同參與，請民眾務必於日常生活中落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外容器，將容器內的積水倒掉，徹底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。

台南市長黃偉哲感謝中央對地方的關心與支持，市府團隊及全體市民也會共同努力合作，落實孳生源積水容器清除，做好登革熱防治工作，讓全體市民不會受到登革熱的危害。

ET快訊
快訊／台20線南化重大車禍　「噴飛車外墜水溝」2命危1四肢骨
「最佳航空」新航也曾鬧罷工！李光耀僅說「2字」…機師馬上復工
不爽館長！55歲大叔叫戰拳擊「18秒把你打趴」　網起底暗黑史

關鍵字：陳其邁,台南,登革熱,孳生源

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

培育廟宇英語解說人才　黃偉哲大讚「神民英講」提升宗教觀光能見度

男嬰清晨急出生　年輕消防員化身產婆救寶寶

產業之旅不間斷　林智堅參訪蟲蟲實驗室

黃偉哲前往南鯤鯓代天府　關心廟宇孳清及宣導工作

陳其邁南下台南視察登革熱防治　呼籲落實孳生源清除工作

劉慶中籲退休人員以「無用之用」　挺葉壽山進立法院　

熱帶鬱金香…薑荷花　高雄1號＆2號…粉鑽＆胭脂粉療癒

賺到了！宜蘭童玩節試玩　遊客免費歡樂戲水直呼過癮

20年前從來沒有想過的建設？　推動桃園捷運重責落鄭文燦身上

與百家幼兒園簽約準公幼　中市府：逾萬名家長月省5千5百元

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

傑森史塔森挑戰腳開「瓶蓋」　轉身一踢...成功！！帥炸

周湯豪全新嘻哈歌曲《i GO》　熊仔一聽：很屌！很屌！

烤箱內藏懷孕驚喜！2孩激動爆跳 老么噴淚「要失寵了」...媽笑翻

家犬猛甩頭 撕咬「路邊黑狗」濺血 飼主冷眼觀...民眾急：快被咬死了

《新說唱》八點檔劇情上演...蹲地痛哭!　潘瑋柏不耐煩：這段比《復仇者4》還久

培育廟宇英語解說人才　黃偉哲大讚「神民英講」提升宗教觀光能見度

男嬰清晨急出生　年輕消防員化身產婆救寶寶

產業之旅不間斷　林智堅參訪蟲蟲實驗室

黃偉哲前往南鯤鯓代天府　關心廟宇孳清及宣導工作

陳其邁南下台南視察登革熱防治　呼籲落實孳生源清除工作

劉慶中籲退休人員以「無用之用」　挺葉壽山進立法院　

熱帶鬱金香…薑荷花　高雄1號＆2號…粉鑽＆胭脂粉療癒

賺到了！宜蘭童玩節試玩　遊客免費歡樂戲水直呼過癮

20年前從來沒有想過的建設？　推動桃園捷運重責落鄭文燦身上

與百家幼兒園簽約準公幼　中市府：逾萬名家長月省5千5百元

快訊／南加州又震了！規模5.4當地清晨一陣搖　深度僅7.1公里

母乳喝不完送人？醫曝「來路不明體液」恐感染：連保存都有問題

效法亞馬遜！momo第4季推Prime忠誠會員計畫　先發幣暖身

不斷更新／廖健富、林立開轟　3局桃猿4：0統一獅

「從皮毛開始」關心毛孩健康　世界級美容師教你如何洗澡！

不斷更新／兄弟攻勢串聯先馳得點　3局結束兄弟1：0富邦

迷魂女賊網約男子吃飯　下藥迷昏2小時...奔百貨狂刷上萬元

邱彥祖雙響！小馬少棒奪冠　中華隊三級大滿貫挑戰世界

泫雅截圖回應「我只是嘴唇全塗」　韓網友嗆爆：我們有眼睛！

郭台銘：警察必須保護人民　但社會得保護警察

地方熱門新聞

福田水餃宣布熄燈　 老闆：我被..

桃園海灘男性裸屍　警方發布特徵..

暴力師賞小學生巴掌　揍到腦震盪..

苑裡老街地磚一再壞　施工品質太..

斗六新景點假日人文市集6日登場

4歲兒撞頭命危　夫婦沿路拜求神..

縱火燒死父親檢方起訴法院裁押

中捷徵才152人　薪水最高65..

世紀鋼構回填阻斷農水路　民眾舉..

雇主聘15名非法移工　栽在移民..

女企業家捐物資給鴻佳庇護中心

石門水庫藍色公路　直達新溪口吊..

嘉市覺醒音樂祭預計吸引10萬人..

宜蘭童玩節免費試玩　遊客歡樂戲..

更多熱門

相關新聞

喊話韓國瑜當土地公顧市政　陳其邁：不要市長天天不在家

行政院副院長陳其邁5日南下台南，主持行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議，台南市長黃偉哲也親自出席防治會議。針對有韓粉送上兩百萬給高雄市長韓國瑜處理登革熱，陳其邁感嘆，登革熱的防治要劃對重點，首長應該要有心顧市政，就像土地公一樣守護地方，不要市長天天都不在家。

台南300公斤「重男」送醫7人拉扛

蘇貞昌重話嗆韓國瑜「缺心」：我們要錢給錢、要人給人

防登革熱！陳其邁同意台南2550萬防治經費

黃偉哲親出席防治會議　陳其邁讚台南市府登革熱防治有效率

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

25歲警英勇殉職…21歲屁警嗆：狂賀！

才發生鐵道警察殉職　雲林警遭拒檢衝撞重傷

即／21歲屁孩警：狂賀鐵路警多1缺　下場出爐

同個保溫瓶用20年！50歲男失智離世

吳宗憲嗆921捐多少！館長「挖出證據」反擊

臟器外露怎救？　義消：千萬不要這樣做

訂62杯珍奶！國中生「扛62個環保杯」到店

最難追的星座女Top 5

新兵操課三七步　挨罵怒打教育班長

林志成嗆「18秒打趴館長」

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

殺警犯入獄飽食肉燥飯輾轉難眠

《玩很大》張立東撿到內褲！

君鴻酒店將歇業　海霸王接手改商旅

蕾菈「要嫁了！」和185cm男模拍婚紗

更多

最夯影音

更多

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面