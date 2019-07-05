陳其邁南下台南視察登革熱防治　呼籲落實孳生源清除工作

▲行政院副院長陳其邁南下台南，主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議」，並前往群聚疫情的中西區開山里及周邊地區視察防治工作。

記者林悅／台南報導

台南市自6月29日至目前，已有4例本土病例，而國內共計37例本土病例，行政院副院長陳其邁，7月5日南下台南，於衛福部疾管署南區管制中心，主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案小組會議」，除了解台南登革熱疫情及防治現況，並前往群聚疫情的中西區開山里及周邊地區視察防治工作。



陳其邁副院長在聆聽台南市政府、環保署、國防部及衛福部的工作報告後，特別感謝民意代表不分朝野，對本次疫情的重視與指教，及台南市政府團隊的積極防疫作為，並慰勉相關部會共同參與防治的防疫夥伴。

陳其邁指出，台南到現在，在東區跟中西區大概有4例的登革熱的疫情，大概是屬於第二型的為主，這個跟高雄第四型的狀況比較不一樣，高雄過去近幾年來，登革熱流行形態大概都不是第四型，所以高雄在整個疫情的擴散，相對來講就會變成沒有抗體，所以擴散的速度相對來講就會比較快，但是大家都知道，登革熱是一個環境病，或者是所謂的一個社區病，所以怎麼樣防治登革熱，在今年有幾個不利的因素，包括境外的疫情，東南亞國家包括馬來西亞、新加坡、越南、泰國、寮國大家都，大概都跟去年同期增加了3倍、4倍以上，那換句話說呢，在整個國際的疫情，在周邊國家，他登革熱的這個狀況是相對來講比較嚴重，所以境外移入的機會當然同時也會增加，所以防疫不分中央、地方，不分藍綠。

陳其邁指示衛福部、國家蚊媒傳染病防治中心、環保署及國防部，務必秉持專業及多年所累積的防治經驗，持續協同台南市政府落實各項防治工作，遏止疫情擴大。同時提醒，夏季高溫多雨使病媒蚊密度升高，請各部會及台南市政府務必透過各種可能管道加強宣導，並落實權管場域之環境管理及孳生源清除等防治工作，尤其在雨後應再次加強巡檢，以降低流行風險。



隨後陳其邁率領防疫團隊，視察中西區開山里及周邊地區，了解環境管理及孳生源清除情形。陳其邁特別強調，清除孳生源才是最根本的預防方法，而登革熱的防治需要全體市民共同參與，請民眾務必於日常生活中落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外容器，將容器內的積水倒掉，徹底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可聯絡清潔隊協助清運，留下的器物也要刷洗以去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。

台南市長黃偉哲感謝中央對地方的關心與支持，市府團隊及全體市民也會共同努力合作，落實孳生源積水容器清除，做好登革熱防治工作，讓全體市民不會受到登革熱的危害。