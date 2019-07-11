發現大體走私翻船即刻通報　海巡中彰苗表揚漁友慶漁民節

▲海巡署中部分署第三岸巡隊在漁民節活動表揚熱心公益農民。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

海巡署中部分署第三岸巡隊日前配合台中、苗栗、彰化舉漁民節慶祝大會，頒獎表揚熱心公益，積極通報的漁友，感謝他們的付出。第三岸巡隊表示，漁友主動熱心通報，精神令人欽佩。

海巡署中部分署第三岸巡隊為感謝辛苦出海賺錢，卻仍能熱心公益的漁民，日前配合苗栗、台中及彰化等區漁會，舉辦「108年漁民節慶祝大會」活動。海巡署第四巡防區指揮部主任洪義順，也表揚主動協助救生救難工作推動及熱心公益等5位漁友。

其中，苗栗鐘先生在出海作業時，發現海上漂流大體，立即通報協助將大體搬運上岸；台中黃姓漁友發現大陸漁船越界捕魚，立刻通報海巡隊前往查處，維護海上主權及漁民權益；陳姓漁友得知台中港南堤附近有船筏翻覆，立刻前往協助救援；彰化何姓漁友發現外海漂流私菸，協助打撈及清點，避免走私菸品流入市面影響國人健康；洪姓漁友則於彰化縣南蚵平台7000公尺處發現民眾溺水，緊急予以救援，及時挽救一條寶貴生命。

海巡署第四巡防區指揮部主任洪義順表示，除了感謝漁民義舉，民眾如在海岸如發現緊急狀況，可透過漁業電台或撥打「118」海巡服務專線，海巡人員必定排除萬難於第一時間馳赴救援，確保民眾生命財產安全。

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