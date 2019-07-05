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社會 社會焦點 保障人權

男子恐嚇漁民賠本出貨　不聽話率人砍殺...侵占百萬漁貨

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記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲線報，基隆1名男子平時在八斗子漁港，涉嫌恐嚇被害人低價賣出漁貨，甚至有漁民不從便率人將對方砍至重傷，最後從對方手中侵占被害人的漁貨，遭砍被害人最後損失百萬漁貨。

警方調查，有天道盟太陽會背景的43歲黃姓魚販，平時在基隆八斗子漁港，恐嚇其他漁民低價將漁貨出售給他，有些民眾不從便遭黃男等人暴力相向，甚至砍殺漁民掠奪漁貨，刑事局偵查第四大隊第二隊與基隆第二分局組成專案小組偵辦。

▲▼警方訊後將黃嫌等7人依照強盜、殺人未遂、恐嚇取財及組織犯罪等案送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方訊後將黃嫌等7人依照強盜、殺人未遂、恐嚇取財及組織犯罪等案送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

專案小組調查發現，黃嫌從2018年12月開始，要被害人低價出售漁貨，對方不從便率眾持刀刺殺、痛毆對方，導致對方重傷住院，最後強取被害人漁貨。

此外，更找人阻擋被害人漁貨車輛進出，要旗下成員假裝協助送貨，再由自己出面恐嚇要該批百萬漁貨，更進一步欺騙被害人以及貨運公司，最後侵占、詐取被害人漁貨櫃。

▲▼警方訊後將黃嫌等7人依照強盜、殺人未遂、恐嚇取財及組織犯罪等案送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲警方接獲線報黃嫌涉嫌強奪漁民百萬漁貨，逮人時查獲刀械、棍棒以及毒品等證物。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲▼警方訊後將黃嫌等7人依照強盜、殺人未遂、恐嚇取財及組織犯罪等案送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方4日兵分7路上門搜索，逮捕黃嫌在內等7名成員，在嫌犯等人住處搜出彈簧刀3把、摺疊刀1把、球棒1支、藍波刀1支、塑膠警棍1支、安非他命、吸食器等證物，訊後法將7人送辦。

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關鍵字：漁民,基隆,八斗子,漁港,恐嚇

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