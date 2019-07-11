Apple經銷商Mac筆電也要降價　舊款MBP、MBA最高折6,500元

▲Studio A即日起調降舊款MacBook Pro / MacBook Air價格。（圖／Studio A提供）



記者邱倢芯／綜合報導

Apple經銷商Studio A宣布，即日起調降舊款MacBook Pro / MacBook Air價格，價格最高直降6,500元，並同時推出「升學有禮，滿萬送千」活動，7月31日前購買Mac筆電系列加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」三年期即享滿萬送千、一年期享滿萬送500元購物金，總計最高回饋達9,500元，還可同享教育優惠。

Studio A本次調降機種為 MacBook Pro 13吋(未具備觸控列款式)，128GB與256GB原價分別為41,900元、47,900元，降價後則變為39,600元、45,600元，各降價2,300元；MacBook Air (2018年款式)，128GB與256GB原價分別為39,900元與45,900元，降價後則變為33,400元、39,400元，價格直降6,500元，約84折。

舉例來說，若購買入門級13吋MacBook Pro 256GB未具備觸控列款式，原價47,900元、價格直降後為45,600元，加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」三年期，享滿萬送千加贈4,000元購物金，回饋計6,300元；若購買 MacBook Air (2018年) 256GB款式，回饋最高達9,500元。「SA Care 2.0全方位保障計劃」將消費者常發生的主機進水、彎折變形等過度或極端的物理性損害納入保障範圍，契約期間內可享受無限次且無自負額之「硬體保固」及「2次意外損壞」，另主機於保固期間內更換新機，同時還可享「舊換新加碼方案」，除舊換新折抵金額外，最高再回饋3,000元。

另外，Studio A也提醒消費者，若是平日時段較忙，或時間不易掌控，可於Studio A官網上先搶主機，並選取鄰近的門市取貨，於現場取貨時一併搭購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，即可享有「滿萬送千」的優惠回饋。