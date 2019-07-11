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「Lamigo的未來由Lamigo決定」　桃園新聞處回應郭董

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▲前鴻海董事長郭台銘11日走訪桃園，再談Lamigo桃猿球隊轉賣說法。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市府新聞處11日回應國民黨總統參選人郭台銘有關Lamigo桃猿球隊轉賣說法。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨總統參選人郭台銘11日走訪桃園市中壢區忠貞市場，接受媒體詢問時再次提及對Lamigo球隊轉賣看法，桃園市政府新聞處處長詹賀舜指出，郭董說法是不尊重Lamigo領隊劉玠廷的選擇權，郭董為了初選，亂扯蔡英文總統或是鄭文燦市長，這是郭董學政治的第一堂課，看起來霸氣十足，卻是明顯與事實不符，第一堂課是失敗了。

▲前鴻海董事長郭台銘11日走訪中壢區忠貞市場受訪時曾提及Lamigo桃猿球隊轉賣看法。（圖／記者沈繼昌攝）

▲國民黨總統參選人郭台銘11日走訪中壢區忠貞市場受訪時曾提及Lamigo桃猿球隊轉賣看法。（圖／記者沈繼昌攝）

郭台銘11日上午走訪中壢區的忠貞市場、國旗屋，品嘗雲南在地美食，所到之處與支持選民合影、簽名，其中遇到上校退伍老兵時當場敬禮致意，也引起郭粉鼓掌叫好，郭董受訪時再度提起有意推動Lamigo球隊轉賣看法，卻遭民進黨政治力介入破局。

詹賀順指出，職業棒球隊的經營不像郭董事長擅長的企業併購，也不能強娶強要，網路上球迷對於郭董在初選期間炒做棒球話題多持保留態度，球迷在意的是誰比較有心經營棒球，對於棒球，郭董，其實你真的不懂。

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關鍵字：郭董,受訪再談桃猿轉賣,市府新聞處,回應

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