郭懂全力催民調：兩招教你市話轉手機　7題回答「唯一支持郭台銘」





▲郭台銘教大家如何市話轉手機。（圖／翻攝自郭台銘LINE官方帳號，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調8日至14日、每晚6點半至10點正式展開，由於此次仍維持電話民調，沒有納入手機民調，讓不少上班族民眾擔心，無法準時在晚間6點半左右，抵達家中市內電話旁邊等待來電。對此，國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘8日晚間5點30分左右，透過LINE官方帳號教粉絲們如何「市話轉手機，民調不漏接」，全力催票。

距離初選電話民調只剩下1小時，郭台銘透過LINE帳號貼出3點提醒，包括：「耐心聽完民調訪員的問話，才回答問題，不要打斷問話，否則訪員會重述問題，讓電訪時間拉得更長喔」、「回答到最後，等電訪員掛電話，才算是有效民調」、「為了不要漏接電話，可以將市話轉到手機，申請轉接後，撥號＊77加上手機號碼，再按＃」

由於在國民黨總統初選民調電話進行期間，禁止市話或手機拜票，郭台銘也抓緊時間，在民調電話第一天的最後一刻強調，「最重要的是，所有候選人問題，都請回答：唯一支持郭台銘！」

至於有些民眾擔心漏接國民黨總統初選民調電話，郭台銘也貼出了1張照片，上面有2項方法，教大家如何市話轉手機。

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