情商課穩坐2019上半年暢銷榜冠軍　本土作家首見稱霸文學各類

▲博客來解析2019上半年3大閱讀趨勢。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

上半年受到國內外政經情勢變動，包括中美貿易問題、婚姻平權、罷工、總統大選、學測以及影劇話題熱潮等事件影響，牽動閱讀風向的變化，其中以心理勵志、童書、商業理財等類別書籍業績成長幅度較高，博客來歸納出3大閱讀頭條，展現大眾透過閱讀取得自我與內在的平衡，以及對經濟與社會趨勢的關注。

閱讀頭條1：《蔡康永情商課》榮登上半年暢銷榜首

延續「被討厭的勇氣」風潮，勇敢「做自己」和「愛自己」反映讀者心需求，《蔡康永的情商課》持續佔據博客來暢銷排行榜，穩坐上半年暢銷榜冠軍，自出版以來每週平均銷量都賣破千本，最高紀錄曾在24小時內就賣出超過1,500本，平均每分鐘就賣出超過一本。

YouTuber「國際美人」鍾明軒《我決定我是誰》分享面對網路酸民和校園霸凌襲，自己如何從隱忍到抵抗的過程獲得讀者高度共鳴，新書在5月推出以來，上市一個月就穩坐心理勵志新書榜TOP5超過10週。

這股「情商課」熱潮充分展現：在這個現實與網路難以分割的現代，只有將注意力重新拉回自己身上，誠實面對自己，才能學會自處、找回幸福愉悅人生。而隨著網路滲透力的強化與無所不在，年輕人容易受到更多更新的壓力或憂鬱，也促使心理勵志書籍讀者逐步年輕化，出版品訴求和切入點也更為多元，帶動上半年相關類別整體業績成長近1成，其中以情緒/壓力為主題的類型業績幾乎翻倍成長，漲幅達到9成。作者蔡康永在情商課系列書在人際之間如何溝通/說話的主題業績也成長3成以上。

閱讀頭條2：近年首見，本土作家稱霸各類版品

文學3大重點分類包括小說、散文、詩，上半年暢銷冠軍皆由台灣作者拿下，為近年首見。小說類冠軍吳明益，將小說探寫的筆推出邊界，讓台灣的文學走出島嶼，以自然書寫的方式由6個短篇小說組成，探討人、動物、自然、土地之間的關係；散文類冠軍吳念真的《念念時光真味》，雖然是紀錄自己的人生，同時也是台灣這片土地的過往時光，食物讓台灣不同地方的人之間可以存有共同回憶；詩類冠軍青年詩人徐珮芬，進榜作品是她的第4本詩集《夜行性動物》敘事風格結合詩與音樂和歌手Fran法蘭進行跨界合作，帶領著讀者在夜裡闖，讓彼此都成為赤裸而誠實的人。

當中最值得關注的小說類，吳明益去年以《單車失竊記》成為第一位入圍曼布克獎，更是首位獲邀登上國際舞台世界之聲文藝節台灣作家。有別於翻譯小說過往是小說類型的常勝軍，吳明益以《苦雨之地》奪得上半年小說TOP1，不畏東野圭吾、朱薩克等暢銷海外作者新作品的夾擊。

閱讀頭條3：108課綱上路，帶動童書轉型

受到今年108課綱上路影響，教育方向的轉變帶動童書出版品轉型，除了科普、數學、自然等知識型童書出版量增加，書籍內容也以更靈活的方式編排，將大量圖解、影片、遊戲、實作融入知識學習的過程中。過去科學百科多以文字為主，對照圖片解說，現下的出版品則運用插畫、提問、學習單，引起讀者解題破關的興趣，進而探索其中原理，藉由遊戲化學習方式探索孩子的興趣，閱讀不再是為了死背知識，而是理解知識與思考統整的閱讀過程。

博客來表示，從上半年銷售來看，科普類童書業績成長明顯，尤其在以數學、昆蟲、科學為主題的童書出版品，業績都是去年同期的2倍以上，而圖畫書繪本部分，知識繪本類型也是連續3年都維持正成長，可看出家長對知識型讀物的需求量持續增加。