　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

情商課穩坐2019上半年暢銷榜冠軍　本土作家首見稱霸文學各類

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

博客來2019上半年閱讀解析（圖／業者提供）

▲博客來解析2019上半年3大閱讀趨勢。（圖／業者提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

上半年受到國內外政經情勢變動，包括中美貿易問題、婚姻平權、罷工、總統大選、學測以及影劇話題熱潮等事件影響，牽動閱讀風向的變化，其中以心理勵志、童書、商業理財等類別書籍業績成長幅度較高，博客來歸納出3大閱讀頭條，展現大眾透過閱讀取得自我與內在的平衡，以及對經濟與社會趨勢的關注。

博客來2019上半年閱讀解析（圖／業者提供）

閱讀頭條1：《蔡康永情商課》榮登上半年暢銷榜首
延續「被討厭的勇氣」風潮，勇敢「做自己」和「愛自己」反映讀者心需求，《蔡康永的情商課》持續佔據博客來暢銷排行榜，穩坐上半年暢銷榜冠軍，自出版以來每週平均銷量都賣破千本，最高紀錄曾在24小時內就賣出超過1,500本，平均每分鐘就賣出超過一本。

YouTuber「國際美人」鍾明軒《我決定我是誰》分享面對網路酸民和校園霸凌襲，自己如何從隱忍到抵抗的過程獲得讀者高度共鳴，新書在5月推出以來，上市一個月就穩坐心理勵志新書榜TOP5超過10週。

這股「情商課」熱潮充分展現：在這個現實與網路難以分割的現代，只有將注意力重新拉回自己身上，誠實面對自己，才能學會自處、找回幸福愉悅人生。而隨著網路滲透力的強化與無所不在，年輕人容易受到更多更新的壓力或憂鬱，也促使心理勵志書籍讀者逐步年輕化，出版品訴求和切入點也更為多元，帶動上半年相關類別整體業績成長近1成，其中以情緒/壓力為主題的類型業績幾乎翻倍成長，漲幅達到9成。作者蔡康永在情商課系列書在人際之間如何溝通/說話的主題業績也成長3成以上。

博客來2019上半年閱讀解析（圖／業者提供）

閱讀頭條2：近年首見，本土作家稱霸各類版品
文學3大重點分類包括小說、散文、詩，上半年暢銷冠軍皆由台灣作者拿下，為近年首見。小說類冠軍吳明益，將小說探寫的筆推出邊界，讓台灣的文學走出島嶼，以自然書寫的方式由6個短篇小說組成，探討人、動物、自然、土地之間的關係；散文類冠軍吳念真的《念念時光真味》，雖然是紀錄自己的人生，同時也是台灣這片土地的過往時光，食物讓台灣不同地方的人之間可以存有共同回憶；詩類冠軍青年詩人徐珮芬，進榜作品是她的第4本詩集《夜行性動物》敘事風格結合詩與音樂和歌手Fran法蘭進行跨界合作，帶領著讀者在夜裡闖，讓彼此都成為赤裸而誠實的人。

當中最值得關注的小說類，吳明益去年以《單車失竊記》成為第一位入圍曼布克獎，更是首位獲邀登上國際舞台世界之聲文藝節台灣作家。有別於翻譯小說過往是小說類型的常勝軍，吳明益以《苦雨之地》奪得上半年小說TOP1，不畏東野圭吾、朱薩克等暢銷海外作者新作品的夾擊。

博客來2019上半年閱讀解析（圖／業者提供）

閱讀頭條3：108課綱上路，帶動童書轉型
受到今年108課綱上路影響，教育方向的轉變帶動童書出版品轉型，除了科普、數學、自然等知識型童書出版量增加，書籍內容也以更靈活的方式編排，將大量圖解、影片、遊戲、實作融入知識學習的過程中。過去科學百科多以文字為主，對照圖片解說，現下的出版品則運用插畫、提問、學習單，引起讀者解題破關的興趣，進而探索其中原理，藉由遊戲化學習方式探索孩子的興趣，閱讀不再是為了死背知識，而是理解知識與思考統整的閱讀過程。

博客來表示，從上半年銷售來看，科普類童書業績成長明顯，尤其在以數學、昆蟲、科學為主題的童書出版品，業績都是去年同期的2倍以上，而圖畫書繪本部分，知識繪本類型也是連續3年都維持正成長，可看出家長對知識型讀物的需求量持續增加。

ET快訊
「韓市長錯了，君鴻被判死刑！」　君鴻記者會揭開歇業背後真相
劉亦菲《花木蘭》「大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還
正妹老師連PO「限定泳衣照」！破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

關鍵字：網路書店,博客來,閱讀,情商課,閱讀頭條

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

博客來公布2019上半年3大熱搜趨勢　暢銷TOP100好物

【廣編】股票上市皇普建設　竹北「皇普雲鼎」初登場

情商課穩坐2019上半年暢銷榜冠軍　本土作家首見稱霸文學各類

打造韓妞的水潤光澤妝感！超透氣呼吸粉底和寶石光唇釉　台灣買得到

Make dreams come true！VR教母Cori推動「虛擬產業」

萌翻！玩具總動員4首映會　人氣爆棚「周邊商品」搶先入手

她一跳全場都跪了！專訪Popping大神Angyil

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

【廣編】股票上市皇普建設　竹北「皇普雲鼎」初登場

情商課穩坐2019上半年暢銷榜冠軍　本土作家首見稱霸文學各類

打造韓妞的水潤光澤妝感！超透氣呼吸粉底和寶石光唇釉　台灣買得到

Make dreams come true！VR教母Cori推動「虛擬產業」

萌翻！玩具總動員4首映會　人氣爆棚「周邊商品」搶先入手

她一跳全場都跪了！專訪Popping大神Angyil

8.8米攀爬塔、月亮鞦韆！「北市5座進階版公園」玩不完

正妹實習警現學現賣尋獲贓車　失主喊「像中樂透」讓她們超開心

圓明園「沉睡百年」古蓮花綻放！　網全穿越：是嬛嬛看過的嗎

魏明谷常喝八卦山甘甜泉水　 當台水董事長後：不能喝！是洗隧道汙垢水

恐怖！天使捕手遭嚴重本壘衝撞送醫　可能腦震盪鼻子骨折

史上最貴！ 偷3罐啤酒喝下肚　法院要他買單：罰金4.5萬元

把伸展台搬上餐桌！馬可波羅酒廊和Daniel Wong推聯名下午茶

朋友新家「裝開放式廚房」！她一看也心動…尪秒打槍　求問：真有油煙味嗎

世大運／中華女籃不敵澳洲長人　落入5到8排名賽

高中聯考數學滿分120分　演藝圈女學霸竟拿118分

消費熱門新聞

連續14天都可抽「買一送一」！..

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一..

出遊必備尊爵神卡　米其林享優惠

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

限時5小時！星巴克「星冰樂買一..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

紐約保養潮牌出現獨家隱藏優惠

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

「奶茶五霸」快看看你是否都喝過

40元小農鮮乳超商限量上架了！

西門新宿賣山寨A&F　竟比正版..

即／ZARA家居台灣首店28日..

萬寶龍推限量筆　向美國總統致敬

更多熱門

相關新聞

【爸媽看過來】分心怎麼辦？4招培養孩子閱讀專注力

閱讀對孩子們的好處不勝枚舉，涵蓋有助於建立日後良好讀書習慣、語言能力、寫作技巧、社交能力以及穩定情緒等面向，更是對於未來進入學校的課業學習有相當大的助益。

指考歷史用文言文出題、重閱讀判讀

博客來公布2019上半年3大熱搜趨勢

《為什麼愛說謊》絕版　出版社回應了

為什麼愛說謊進階版　出版社要送給雄中生

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！

練喻軒微博最後一PO　全刪文避炒作

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

李承翰入忠烈祠、擬設銅像…嬤還不知

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面