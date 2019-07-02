博客來公布2019上半年3大熱搜趨勢　暢銷TOP100好物

▲博客來觀察880萬會員站內搜尋與購買消費行為，公布2019上半年3大消費趨勢。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

回顧2019上半年消費市場，博客來觀察880萬會員的站內熱搜關鍵字與購買行為，除歸納出3大熱搜趨勢，也公開TOP 100暢銷好物，反映出各種生活樣態的需求，與世代消費選擇的轉變。另同步推出「2019年上半年度不可不知暢銷榜」，主打萬件上半年暢銷商品4折起，期帶動全館活動業績成長1成以上。

博客來發現，2019上半年3大消費趨勢分別為「懶人經濟學」、「環保減塑」、「展現自我」。懶人經濟學方面，主要綜觀上半年度百貨商品熱銷商品觀察，忙碌的現代人崇尚高效率，不論是美妝、家電、清潔用品、甚至美食都吹起速效風潮，像是訴求60秒完成保養程序的早/晚安面膜、年銷上萬包的快煮麵、網購智慧家電首選的掃地機器人，以及月均銷量突破300件一點絕2%凝膠餌劑、一球搞定髒衣問題的Ariel 日本洗衣球、乾洗髮、桌上型吹風機等，都深受會員愛用。

環保減塑則是來自於環保意識在國人的生活型態中紮根，從日常飲食餐具到外出旅行用品，捨棄過往偏好的一次性用品，轉向購買可重覆利用的環保吸管、食物袋、便當盒、隨身杯壺、購物袋等，博客來統計站上綠色商品業績平均成長3到5成，隨著「限用一次性塑膠吸管政策」於7/1正式上路，可望再掀購買熱潮。

另外，博客來從上半年暢銷榜中發現，新世代消費者在食、衣、住、行上，都強調展現自我，隨時隨地網路分享、紀錄生活，不管是「時尚女神」、還是「氣質文青」，只要能凸顯個人特色與品味都是最佳的態度，包含透過文字書寫、繪畫表現、到「便當」也成為今年IG上最熱門的料理主題，藉由同儕認同重拾完整自己。