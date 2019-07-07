影／江蘇突降拳頭般大冰雹　落地「劈啪」聲響駭人

記者魏有德／綜合報導

大陸江蘇徐州、連雲港等地6日因對流旺盛突降冰雹，有如拳頭般大小，落地時發出「劈啪」聲響，砸壞農作物及車輛擋風玻璃，嚇得民眾連忙找地方躲避。綜合陸媒報導，這場冰雹持續近半小時，氣象專家表示，這次大範圍的強對流天氣在江蘇氣象史上並不多見，由北往南，預計8日還會伴隨強降雨。

▲江蘇多地6日突降冰雹，最大有如拳頭般。（圖／翻攝大陸網站）

《中新網》報導，從江蘇省泗洪縣界集鎮村民所拍攝的畫面中看到，大雨挾著冰雹從天而降，濺起一朵朵水花，冰雹最大直徑超過三公分，砸到地上砰砰作響。

▲突降的冰雹砸壞車後擋風玻璃。（圖／翻攝大陸網站）

據了解，江蘇省6日自北而南出現強對流天氣，徐州豐縣北部順河、首羨、歡口、趙莊等鎮出現大風冰雹災情，行道樹木被吹倒，農作物也遭殃，據當地村幹部介紹，當時冰雹持續時間約為20分鐘，大點的冰雹有乒乓球大小，部分溝渠內仍然可以看到未融化完的冰雹顆粒。

▲江蘇突降冰雹造成農損災情。（圖／翻攝大陸網站）

下午2時半左右，淮安市洪澤區蔣壩鎮也遭冰雹襲擊，頭河村、彭城村、中渡村和三河果園上千戶房屋受損。當地政府調查走訪受災家庭情況，組織村民全力開展生產生活自救，安排漏水嚴重村民到學校、村委會臨時住宿。

江蘇省氣象台首席預報員韓桂榮表示，江蘇北部前期溫度較高，特別是西北部地區一直在35度左右，其次冷渦南下期間，周圍的氣候因素疊加在一起，相互作用下，（冰雹現象）正好位於江蘇北部。

