7大2小超載1人！司機勸多叫一車...客鑽漏洞拗：小孩也算人嗎　他曝可怕後果

▲計程車示意圖。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／綜合報導

「規則」之所以會存在都是有原因的，不過許多人都認為自己不會這麼衰出事，想鑽規則漏洞。一名司機日前就遇到客人想要他超載1人，在他表明還是必須要多叫一輛車後，對方竟然「不把自己的小孩當人」想硬闖，讓他和網友全都傻眼了。

一名計程車司機在臉書「爆廢公社二館」發文抱怨客人，他表示自己開9人座的車，日前遇到一名乘客詢問「7大2小，共9個人」能不能載，他回覆說，由於司機也算一位，所以這樣已經算是超載，需要再多叫一輛車。

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沒想到接下來這為客人竟然跳針問一句「小孩這麼小也算人嗎？」疑似怕麻煩想偷偷鑽漏洞，奇葩邏輯讓原po傻住，然而客人後來也表示找到願意載的司機，就直接離去。

原PO表示，雖然自己失去了一組客人，但他相信自己專業的判斷，原因是超載沒事情就罷了，萬一不小心出事後果會很可怕，對方一定會反過來怪罪他「為什麼要超載」，「客人你知道超載出事保險是不理賠的嗎？」

▲這位乘客以為小孩不在人數限制內。（圖／翻攝自pixabay）

貼文一出，網友們都滿頭問號，「小孩不是人？」、「小小孩才占位置，要安全座椅」、「他都說小孩不是人了，只好放後車廂裡了」、「反問他，那小孩出事要算人嗎？」、「原來他的小孩不是人...」、「你怎麼沒跟他說，那你小孩怎麼來的」。

其他人則是稱讚原PO有堅持做正確的事，「畢竟多一個人就是超載，誰都擔不起」、「這樣是正確的，不要跟他賭這個」。然而原PO也感嘆，即使自己堅持，還是有其他的同行會接這筆單，而且大多數的客人一開始都會堅信沒事，等問題真的來了就會全怪罪到別人身上。

根據《道路交通管理處罰條例 》第30條規定，載運人數若超過核定數額，或是在車廂以外的地方載客，駕駛人都會吃上新台幣3千元至9千元的罰鍰；若致人受傷或是死亡，也會吊扣或吊銷駕駛人的駕照。

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