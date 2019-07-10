約搭計程車卻被丟包？2女受困台東金針山　警出動救援統統找到了

▲員警獲報協尋找到受困山區的歐女2人，同時也在4公里外的產業道路受困的計程車，順利將受困2女送下山搭車回家。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東大武警分局太麻里分駐所日前晚間18時許接獲民眾110報案，有民眾在太麻里金針山青山農場被計程車司機丟包，受困金針山區。員警獲報協尋，同時找到也受困在金針山區的計程車司機，二名女子順利搭乘計程車下山返回宜蘭，結束一場「太麻里金針山迷途驚魂記」。



據了解，報案人歐小姐等2人當天早上自宜蘭搭乘火車到台東車站後，轉搭計程車至太麻里金針山賞花旅遊，未料傍晚欲下山時，承包的計程車卻失約，未準時到金針山指定的地點接送她們下山返程。經歐小姐電話聯繫後，司機的電話始終保持語音信箱，無法聯繫，只好報警請求協助。



警員張明盛得知歐女2人當日金針山旅遊路線後，隨即騎乘警用機車在金針山區中一路鳴警笛巡視，最後在某產業道路約4公里處，發現歐女所承包的計程車因車輪掉進水溝動彈不得。警方請附近的住戶協助後，合力將車輛抬上車道，順利將車輛救援脫困，再將歐女2人順利送下山搭車回家。



陳姓計程車駕駛人向警方表示，自己在金針山迷路，且於該處受困近1個小時。因地處山區，手機又沒有訊號，眼看天色已昏暗，陳男正苦於求助無門時，聽到警方的警報器聲音，於是跑向警方求援。歐女和計程車司機對警方熱心為民服務，深表感激。



太麻里金針山區道路狹窄崎嶇且錯綜複雜，請民眾開車上山時，依照道路指示行駛，盡量不要使用衛星導航，避免「迷航」受困山區。大武警分局呼籲民眾若在深山或是通訊狀況不佳的地點發生危難時，可撥打「112緊急救難專線」，撥通後將由語音導引轉接至報案需要的110或是急難求助的119。