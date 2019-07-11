　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

衝刺選票！郭台銘兩動作KO「瓶蓋挑戰」　網友笑翻：有創意

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／綜合報導

國民黨內總統初選民調開跑第四天，參選人郭台銘除了積極跑行程衝刺選票之外，也跟年經人拉近距離玩起「瓶蓋挑戰」，而究竟瓶蓋有沒有被郭董踢開呢？網友留言「很有創意」。

郭台銘10日晚間在臉書放上一段影片，挑戰回旋踢開瓶蓋，影片開始郭董架勢十足，不過舉起右腳正要踢時卻有點重心不穩，接著再舉一次還是沒有把腿伸起踢開瓶蓋，最後他索性立正站好，脫帽敬禮跟大家拜票。

瓶蓋以特效的方式被轉開，上頭寫「唯一支持郭台銘」，網友看到影片後留言，「很有創意」、「厚....我本來好緊張選情的，但現在真的笑翻」、「郭董怎麼可以騙人啦！」、「看完影片差點笑死!（一定支持郭董的）」。

▲▼郭台銘玩瓶蓋挑戰。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭台銘玩瓶蓋挑戰。（圖／翻攝郭台銘臉書）


其他人也看...
國民黨8日啟動電話民調 7天後2020總統人選出爐
初選民調抽樣全程公開直播 國民黨：絕不黑箱作業
國民黨總統初選民調內容曝光 答完這9題決勝負

還有這些新聞...
郭台銘陣營還原初選公約會議：那天黨中央給每人一份稿出去照著念...
國民黨總統電話民調1830開打 9題教戰守則：搶答、斷話都算廢票
誰連續7天死守電話民調？郭台銘陣營質疑：綠營策略性灌票給韓國瑜

ET快訊
D杯網紅爸送「激短真理褲」！邪惡仰角照曝光洩出微笑蜜桃線
勇警遭殺乘客全圍觀？女乘客淚PO全程訴真相：怎麼救？你教我
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：郭台銘,2020,國民黨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍總統初選民調1、2名45%：25%？　韓國瑜不當「包打聽」：平常心看待

衝刺選票！郭台銘兩動作KO「瓶蓋挑戰」　網友笑翻：有創意

綠黨民調：韓國瑜大勝郭台銘13個百分點　「非韓不投」強烈

軍公教調薪傳由地方政府支應　柯文哲：先講好誰出錢

選總統是「不得已」遭轟　柯文哲：台灣亂下去到底要怎麼辦

時力傳祭黨紀約束「挺柯」　柯文哲：一個人不一定代表全部人

陳菊、韓國瑜「8施政」超級比一比　孫大千：到底誰該被罷免？

雲端最前線／國民黨初選韓可望出線？換柯撿到槍！

郭台銘走訪中壢「忠貞市場」！送出親筆簽名帽：有緣人才拿得到

國民黨月底開全代會　擬刪黨章「總統兼黨主席」條款

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

21萬重機被當白牌！沿路狂被追　賓士「獵殺式」逼停...騎士嚇壞

2嫌開BMW摸走早餐攤2500元！差一步...阿嬤急奔追不回辛苦錢

藍總統初選民調1、2名45%：25%？　韓國瑜不當「包打聽」：平常心看待

衝刺選票！郭台銘兩動作KO「瓶蓋挑戰」　網友笑翻：有創意

綠黨民調：韓國瑜大勝郭台銘13個百分點　「非韓不投」強烈

軍公教調薪傳由地方政府支應　柯文哲：先講好誰出錢

選總統是「不得已」遭轟　柯文哲：台灣亂下去到底要怎麼辦

時力傳祭黨紀約束「挺柯」　柯文哲：一個人不一定代表全部人

陳菊、韓國瑜「8施政」超級比一比　孫大千：到底誰該被罷免？

雲端最前線／國民黨初選韓可望出線？換柯撿到槍！

郭台銘走訪中壢「忠貞市場」！送出親筆簽名帽：有緣人才拿得到

國民黨月底開全代會　擬刪黨章「總統兼黨主席」條款

東體持續進島　蘭嶼棒球隊湄巴納自主訓練還私訊感動教練團

生死僵持17小時！女學生清水斷崖尋短　師長警消溫情喊話終勸回

曾入獄服刑！鹽水雞老闆變身浮標師傅 「釣蝦界竄紅」

它真的是垃圾啦！塑膠眼睛易脫落　迪士尼召回8萬件「叉奇」玩偶　

飆髒話嗆大聯盟換彈力球　韋蘭德被托瑞臭罵一頓

關鍵開幹／嘉義警匪駁火 「六指仔」陳宏宗拒捕槍戰身亡!

快訊／李榮浩求婚楊丞琳成功！　臉貼臉「曬超大顆鑽戒」：謝謝你答應我

藍總統初選民調1、2名45%：25%？　韓國瑜不當「包打聽」：平常心看待

衝刺選票！郭台銘兩動作KO「瓶蓋挑戰」　網友笑翻：有創意

超級油輪被扣！伊朗革命衛隊欲劫英國油輪報復　遭英軍巡防艦驅離

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

政治熱門新聞

韓粉包圍國民黨取消！徐正文：收..

黃光芹解密韓國瑜夫婦「18張保..

深藍母想投蔡　范琪斐：是因為香..

黃創夏酸初選公約：根本廢紙一張

剛入住左營！韓國瑜：若鄰居困擾..

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓..

旺中民調：韓國瑜44.8％領先..

詭傳與韓國瑜接吻照　女韓粉嗆朱..

韓國瑜自比唐三藏：人人都想咬一..

震撼彈！蘇嘉全表態不續任立委

中天播「小韓粉邊罵邊哭」再遭罰..

直播談毒品1.2萬人看　韓國瑜..

Lamigo交易破局　郭台銘：..

韓粉將包圍黨中央　韓：這太嚇人..

更多熱門

相關新聞

綠黨民調：韓勝郭13個百分點！

國民黨總統初選民調進入第4天，就在各陣營卯足全力衝刺的時候，綠黨公布以國民黨初選規則執行的最新市話民調顯示，高雄市長韓國瑜可望以41.812％支持度勝出，而被視為韓國瑜勁敵的前鴻海集團創辦人郭台銘，則拿下28.761％支持度，位居第二名。

選總統「不得已」遭轟　柯P這樣回答

直播／國民黨初選韓可望出線？換柯撿到槍！

郭台銘走訪忠貞市場！送出親筆簽名帽

鄭文燦9字回應　是否擔任蔡英文副手　　

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

18歲妹確定告韓粉了！粉絲血淚信讓她轉念

2房客拐走9歲女「當花童」輕生亡　孩子失蹤

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

深海鯊搶食死劍魚　被大石斑生吞

壯警約砲大胸妹「溜進警署一夜情」！和清純女星也有一腿

勇警遭殺乘客全圍觀？女乘客淚訴真相

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

戰完吳宗憲…館長嘆：健身房業績倒退14％

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面