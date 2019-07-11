衝刺選票！郭台銘兩動作KO「瓶蓋挑戰」　網友笑翻：有創意

政治中心／綜合報導

國民黨內總統初選民調開跑第四天，參選人郭台銘除了積極跑行程衝刺選票之外，也跟年經人拉近距離玩起「瓶蓋挑戰」，而究竟瓶蓋有沒有被郭董踢開呢？網友留言「很有創意」。

郭台銘10日晚間在臉書放上一段影片，挑戰回旋踢開瓶蓋，影片開始郭董架勢十足，不過舉起右腳正要踢時卻有點重心不穩，接著再舉一次還是沒有把腿伸起踢開瓶蓋，最後他索性立正站好，脫帽敬禮跟大家拜票。

瓶蓋以特效的方式被轉開，上頭寫「唯一支持郭台銘」，網友看到影片後留言，「很有創意」、「厚....我本來好緊張選情的，但現在真的笑翻」、「郭董怎麼可以騙人啦！」、「看完影片差點笑死!（一定支持郭董的）」。

▲郭台銘玩瓶蓋挑戰。（圖／翻攝郭台銘臉書）





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