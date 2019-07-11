綠黨民調：韓國瑜大勝郭台銘13個百分點　「非韓不投」強烈





▲綠黨最新民調。此圖時間有誤，調查時間應為7月9日晚間。（圖／翻攝自綠黨臉書，以下皆同）

政治中心／綜合報導

國民黨總統初選民調進入第4天，根據綠黨以國民黨初選規則執行的最新市話民調顯示，高雄市長韓國瑜可望以41.812％支持度勝出，居次的鴻海集團創辦人郭台銘則拿下28.761％支持度。政黨對比支持度，韓國瑜也大勝現任總統蔡英文和台北市長柯文哲。

綠黨11日在臉書公布最新民調指出，以國民黨初選規則執行的最新市話民調，韓國瑜可望以41.812%勝出，郭台銘28.761%、前新北市長朱立倫18.791%，前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中則分別獲得7.145%、3.488%。

根據綠黨民調，在黨內互比的狀況下，韓國瑜以39.1%領先郭台銘的32.5%、 朱立倫則獲得14.5%，韓郭差距不大，但是在黨外對比方面，韓國瑜以43.5%大幅領先郭台銘的28.7%，雙方差距拉到雙位數，是韓國瑜勝出的關鍵。值得觀察的是，黨外對比民調結果顯示，在5位候選人中，韓國瑜的「無法選出」僅佔16.3%，其餘人選均高達35%以上，傳遞強烈的非韓不投的訊息，這代表確實有部分韓粉，真的在家裡幫韓國瑜等電話。

如果是韓國瑜對上蔡英文和柯文哲，韓國瑜支持度43.5%，大幅領先蔡英文的19.2%、柯文哲的21.1%；如果是郭台銘對上蔡英文、柯文哲，郭可以拿下28.7%，蔡英文為17.9%，柯文哲16.6%。



綠黨表示，因為國民黨初選的關係，本次的調查因韓粉動員、綠營支持者反串，出現藍營樣本大增的偏誤情況。總統蔡英文、台北市長柯文哲支持度均大幅下滑、政黨支持比例上，泛藍飆升16.3%、泛綠也下降16.7%，也代表確實有部分柯粉、英粉灌票給韓國瑜，應該就是韓國瑜的支持度瞬間飆高的關鍵。

本次調查於7月9日晚間執行，針對全國年滿20歲以全國家戶電話資料庫採分層比例抽樣，共完成1127筆樣本，樣本經戶籍、年齡、性別加權，在95%信心水準下抽樣誤差為 ±2.92% 。