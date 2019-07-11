快訊／北市錦州街「老舊華廈」深夜火警！　1男全裸急送醫亡

▲錦州街7層樓華夏火警，後方陽台火勢猛烈。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市中山區錦州街上一處7層樓華夏，11日凌晨1時許傳出火警，火勢從3樓後方內竄出，住戶紛紛從大門逃出並報警，消防人員趕抵現場後拉出水線進入火場滅火，並疏散各樓層住戶，最後在3樓救出一名46歲的周姓男子，並將周男迅速送醫，但周男被救出時已無生命跡象，而全身也無衣物覆蓋，目前正在醫院搶救中。

北市消防局第三大隊大隊長王證雄在災後受訪表示，北市消防局在11日凌晨1時29分接獲報案後，7分鐘立即趕抵現場，現場為7層樓建築物，其中3樓有煙冒出，消防人員查看後側，有看到火舌竄出的情況，人員立即佈署拉水線進入搜救，同一時間，住在其他樓層的住戶也陸續在疏散下樓。

據4樓疏散下樓的民眾表示，他兒子住在在3樓內，還在裡面沒有出來，消防人員2線水線進入起火房間後，在3樓後側撲滅火勢，同時也在房間搜索後，發現受困的男子，救出時該名男子已無意識並且測無呼吸與脈搏，救護人員立即將他送往鄰近的長庚醫院急救，目前正在搶救中。

許多住戶逃出後，在住家樓下等待還未逃出的家人被消防人員救出，直到家人從出入口走出後，才終於鬆了一口氣。住戶逃出後表示，火警發生時聽到消防車聲音好大聲，一下子就來不及了，家裡滿滿的煙，只好趕緊拿手帕，趕緊逃下來，也不敢坐電梯。

對於受災住戶質疑救災速度太慢，王證雄解釋，消防人員到達後，馬上就上樓搜索並疏散居民，隨即就進入火場撲滅火勢，並沒有延誤情形，住戶可能在現場受到火煙侵襲，情況會比較緊急。

這次火警燃燒範圍就在建物3樓後側的兩個房間，初估燃燒面積大約8平方公尺，而全部疏散人員有共30名，除了送醫的男子外，其餘人員都沒有受傷，詳細火災發生原因，還要由火調人員調查後才能進一步釐清。

▲火場內部濃煙竄出，火舌從窗戶冒出。（圖／記者趙永博攝）

▲▼家住3樓的周姓男子，全裸被救出後送醫不治。（圖／記者趙永博攝）

▲▼華廈內的民眾逃出後，待在樓下等待待救的家人下樓。（圖／記者趙永博攝）

