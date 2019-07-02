把到老闆娘女兒…「前科劣男」送女友回家秒變賊！1把刮刀盜光50萬首飾

▲基隆地院法官審酌姜男犯後態度尚可，判處其有期徒刑5月，得易科罰金。（圖／資料照）

記者莊智勝／基隆報導

基隆一名姜姓男子106年間受雇在五金雜貨商店（10元商店）任職，因此與江姓老闆娘的女兒熟識，2人進而相戀、交往，豈料姜男素行不良，趁著載女友返家拿制服之際，持水泥刮刀撬開鎖頭，一舉盜走江姓老闆娘共價值50萬元的珠寶；直到事隔數月，江女因好友欲籌辦婚禮商借首飾，這才發現珠寶不翼而飛，整起竊案因而曝光。

判決書指出，姜男在10元商店工作，因此與老闆娘女兒熟識，2人進而交往成為男女朋友；106年3月底至4月初某日，姜男因缺錢花用，竟趁著載女友自學校返家拿取制服的空檔，到老闆娘房間中行竊，以隨身攜帶的水泥刮刀插入置物櫃縫隙、撬開鎖頭，將藏放於抽屜內的鑽戒3只、珍珠戒指1只、珍珠項鍊1條、鑽石手鍊1條、金項鍊3條、金元寶1個、玉手鐲1只、香奈兒耳環1對、珍珠耳環1對，合計約新台幣50萬元的首飾盜取一空。

姜男得手後，將贓物全數變賣花用，直到事隔數月、106年9月份時，江女因好友籌辦婚禮商借首飾，打開抽屜一看才發現珠寶全數失竊，經詢問女兒之後，才知道是姜男所為，憤而報警提告。

基隆地院法官認為，姜男素行不良，過去曾有恐嚇取財、贓物、公共危險、傷害、肇事逃逸等多項前科，此次犯下竊盜案時還在假釋期間，顯見其自我反省能力薄弱、行為控制力欠佳，難以自制貪念之心，且姜男行竊盜走價值約50萬元珠寶變賣，事後只賠償江女1萬元，僅是受害者損失的九牛一毛；但法官認為，姜男受審時坦承犯行，態度尚可，因此判處有期徒刑5月，得易科罰金，全案仍可上訴。