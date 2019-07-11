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嘉女小太陽志工隊環島義賣鬆餅　捐助世展會助學行動

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▲▼ 嘉女小太陽志工隊，公益環島義賣鬆餅所得將捐助學世界展望會孩童。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉女小太陽志工隊，公益環島義賣鬆餅所得將捐助學世界展望會孩童。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉女小太陽志工隊響應國內助學，從嘉義出發環台灣一圈沿途義賣鬆餅，14天行程去到台北、新竹、南投、雲林、台東、屏東、高雄，10日上午回到嘉義，義賣所得4萬元全數捐出，響應台灣世界展望會助學行動，更於遠東百貨嘉義店廣場進行最後一場義賣，遠東百貨嘉義店同仁與民眾看見學生的熱情更是響應購買鬆餅，截至下午2點為止義賣所得約近1萬元之多，也將投入助學行動。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處王昶評主任表示，台灣世界展望會在台灣服務近5萬名兒童，其中在雲嘉則是陪伴3767位孩子跨越經濟困境，也預計在8月份提供所幫助的兒童們助學金約兩千八百多萬元，但目前約一百五十萬的缺口以及113名兒童尚未找到資助人，雲嘉南辦公室愛心專線:05-2310379轉104。

▲▼ 嘉女小太陽志工隊，公益環島義賣鬆餅所得將捐助學世界展望會孩童。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義女中小太陽志工隊透過校園義賣鬆餅長期投入台灣世界展望會資助兒計畫及各項事工，從台灣、剛果、蒙古到現在的柬埔寨，一路走來已經有14年之久。今年更是規劃用公益環台義賣鬆餅的方式，將在全台義賣鬆餅的所得捐出投入台灣世界展望會助學行動，幫助國內兒童安心就學。

▲▼ 嘉女小太陽志工隊，公益環島義賣鬆餅所得將捐助學世界展望會孩童。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

嘉義女中蔡枳松校長表示：「志工隊一開始義賣鬆餅募款的想法是從獲得普立茲獎的禿鷹與兒童的照片開始，無論是國內或國外，兒童總是最需要協助與幫助的一群，更透過義賣及志工服務，讓學生不單單只是在課業上有所成就，更能用行動去影響他人，集小愛成大愛，也讓更多人可以響應社會公益。」

▲▼ 嘉女小太陽志工隊，公益環島義賣鬆餅所得將捐助學世界展望會孩童。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）
嘉義女中小太陽志工隊隊長廖盛恩同學表示：「過去志工隊長期資助國外兒童，所以我們對於台灣世界展望會在國外的工作並不陌生，但這次環台主要為國內助學行動募款，才讓我們更深刻了解展望會在國內的工作也是需要長期的陪伴與支持，也看見因為經濟困境許多兒童求學的道路並不平順且面臨許多挑戰的。」

高一陳珮瑾同學表示自己是第一次到台灣這麼多地方，也是第一次在學校以外的地方義賣鬆餅，看見自己做的小小付出可以帶給需要幫助的兒童快樂，自己也相當開心。

遠東百貨嘉義店張嘉南處長表示:，遠東百貨得知嘉義女中的環島公益善行，同時也看見這些台灣弱勢兒童教育需要，我們也樂意加入關懷的行列，除了今天的活動，在館內五樓設有展望會所服務國內兒童的畫作展覽，同時遠東百貨嘉義店的員工也率先響應為國內弱勢兒童助學需要捐款，期望拋磚引玉，邀請更多消費者一起關懷幫助兒童安心上學
愛心助學，守護貧童上學路。
 

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關鍵字：嘉義女中,小太陽志工隊,世界展望會,助學行動

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