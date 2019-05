2019高校畢業歌票選／嘉義女中《Light Light》

《Light Light》

作詞:楊雯惠

作曲:顏嘉柔,張瑜珊

演唱:周妤彤

創作理念:

原創畢業歌曲「Light Light」。清新優美的旋律加上朗朗上口的歌詞,表達高中三年的與同學的美好回憶,以及所有來自身旁的支持與力量。「光」象徵著我們前進的動力,生活中總是過於期盼自己能竭盡所能的為他人打上一束光,卻忘了和自己說聲辛苦了,忘了好好的對一直以來照耀著自己的人們說聲謝謝,透過音樂來傳遞感謝與祝福。期許畢業生帶著所有祝福追尋各自的理想,在未來的每一天,也許徬徨也許受傷,但是不忘那些所有曾經灑落在自己心中的光芒,成為自己堅持不懈的力量。致我們的十八歲,裙長未及膝,故事也將未完待續。

歌詞:

那一年 我 是個天真懵懂的小孩 誰會到來

那一年 你 握著手上的號碼牌 欲言又止的期待

世界變成了色彩 當你發現我存在

裙長未及膝的我們 互相收起世界的壞

還沒想過有這一天 當生活 沒有你的笑臉

有如夏日芒果汽水的天空都恍如昨天

如果會有這一天 當未來我們能再次遇見 oh

我會向你訴說日常的酸甜

You are always my light

And I will remember the shine

Behind you

Light,light

You are always my light

And I will remember the shine

Behind you

還沒想過有這一天 當生活 沒有你的笑臉

有如夏日芒果汽水的天空都恍如昨天

如果會有這一天 當未來我們能再次遇見 oh

知道回過頭來 你一直會存在

這一年 你放手讓我 面對阻礙

You are always my light

And I will remember the shine

Behind you

Light,light

You are always my light

And I will remember the shine

Behind you

我 依然是一個小孩

但 我已開始航向漫漫人海