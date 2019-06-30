世展會受助童獲總統教育獎　夢想成為法官為弱勢兒童發聲

▲台灣世界展望會受助鄧姓女童榮獲總統教育獎。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



國小六年級的鄧微微年幼時曾受虐待險喪命，在外祖父的爭取下，6歲回到外祖父身邊接續撫養照顧，每月的基本開銷、教育費及各項花費也成為外祖父肩上重擔，台灣世界展望會看見家中的需要，透過助學金、實物發放、方案活動以及資助人捐款，減輕外公經濟壓力，也讓微微能安心就學朝夢想前進。

「未來我想成為法官或是專業社工師，幫助有危難的小朋友和家庭」，目前就讀六年級的鄧微微說出她心中的夢想與目標，逆風飛翔不畏困境，夢想為弱勢兒童發聲，她榮獲2019年總統教育獎。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處王昶評主任表示，看見我們所服務的兒童不因困境而放棄學習，不因逆風而止步，並且獲得肯定是一件相當欣慰也開心的事，台灣世界展望會在台灣服務近5萬名兒童，其中雲林嘉義地區一共服務3767名兒童，透過助學金及一對一資助人的關懷，陪伴她們跨越困境朝夢想前進。

目前仍有113名兒童尚未找到資助人，兒童是未來的主人翁，經濟的困境不該成為他們裹足不前的障礙，誠摯地邀請您一同資助國內兒童，透過每月定期2000元的捐款陪伴他們跨越困境，或以定期1000元的方式支持助學行動。愛心專線05-2310379分機104。