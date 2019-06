Google自曝Pixel 4渲染圖　採雙鏡頭「撞臉」新iPhone

▲Google發布Pixel 4渲染圖。(圖/翻攝Google Twitter)

科技中心/綜合報導

真的神預測?日前知名爆料大神才@OnLeaks才公布Google今年下半年將發布的旗艦機Pixel 4的渲染圖,沒想到Google稍早在官方推特發出一張照片,承認新機將會命名為Pixel 4、以及升級雙鏡頭。

這次Google所公布的渲染圖與先前爆料大神@OnLeaks公布的相當類似,後置鏡頭區域皆採正方形設計,也與先前流出的新一代iPhone設計相當類似。從這次曝光的照片中可以發現,Google確定Pixel 4將從前幾代的單鏡頭升級為雙鏡頭,可以預測在單鏡頭時拍攝成果就相當優秀的Pixel系列手機,再升級雙鏡頭後拍攝效果將更厲害。

而如同先前曝光的渲染圖,這次Google曝光的渲染圖,過去配置在機身背面的指紋辨識器已遭移除,因此推測Google應該是讓Pixel 4能進行螢幕下指紋辨識或臉部辨識。至於先前渲染圖中USB Type-C連接埠兩旁出現喇叭孔,預測Pixel 4將拋棄Pixel 3喇叭在機身正面的設計一事,從這次Google所貼出的渲染圖中無法確認,但3.5mm耳機孔應該如Pixel 3一樣不會配備。

報導指出,外傳Pixel 4將採用高通Snapdragon 855處理器,並配有6GB RAM,且運行Android Q作業系統。以上有關Pixel 4的相關規格及渲染圖均為推測,Pixel 4真正會有甚麼樣的外型與規格,仍需等待Google正式發表。

Well, since there seems to be some interest, here you go! Wait 'til you see what it can do. #Pixel4 pic.twitter.com/RnpTNZXEI1