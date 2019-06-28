被封殺也不怕！華為P30系列銷量破千萬支僅花85天

▲華為P30系列手機。（圖／翻攝自華為發表會直播）

科技中心／綜合報導

華為消費者業務手機產品線總裁何剛27日在MWC19上海移動大會上表示，才上市85天的HUAWEI P30系列手機，全球銷量已經突破1000萬支。

據陸媒《新浪科技》報導，據華為官方數字，HUAWEI P30系列手機只用了85天就達成全球銷量突破1000萬支的紀錄，甚至比先前的P20系列還提早了62天。華為消費者業務手機產品線總裁何剛也表示，華為手機全球銷量在2019年僅用了149天就達成破億目標，去年則是花了198天。

華為P30系列手機皆採用珍珠屏（水滴造型）的設計方式；P30手機的螢幕尺寸為6.1 吋，採用了FHD+ (2340 x 1080) OLED 19.5:9顯示器，而P30 Pro則為6.47吋，並搭載了FHD+ (2340 x 1080)雙曲面OLED 19.5:9螢幕。

而攝影功能則是P30系列主打功能，尤其是主鏡頭配備1/1.7英寸RYYB感測器，所以不僅較過去的RGGB提升40%進光量，還讓顏色更加鮮艷、飽和，其中華為P30 Pro更是搭載全球首款的徠卡四鏡頭，配有4,000萬畫素超感光主鏡頭、2,000萬畫素超廣角鏡頭、800萬畫素潛望式5倍光學變焦鏡頭、華為ToF鏡頭。

報導分析，P30系列手機僅花85天就達陣銷量破1000萬支的目標，對於旗艦手機也是相當不容易，主要能歸功於該公司這次在手機拍照上取得的突破。

而市場調研機構Gartner的數據指出，雖然今年第一季華為手機的全球銷量出現下滑，但目前其全球銷量已經逆勢上漲至5800萬支，仍為全球第二名，且也縮小了與三星的差距。