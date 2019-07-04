華為Mate 30系列渲染圖曝光　圓形鏡頭模組...「X」字排列





▲微博網友稍早曝光了Mate 30系列的背部渲染圖，後置圓形鏡頭模組內，鏡頭與閃光燈呈「X」型排列。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

華為2019下半年旗艦Mate 30系列近期傳聞不斷，從網路流傳的一張號稱華為Mate 30系列玻璃背蓋翻拍照片可以發現，原先為矩形切割的鏡頭模組變成圓形切割，而稍早，微博網友也曝光了Mate 30系列的背部渲染圖，除了圓形切割的鏡頭模組外，其鏡頭及閃光燈也有全新的排列方式。

▲華為Mate 30渲染圖。（圖／翻攝自微博／ichangezone）

稍早微博網友曝光了華為Mate 30系列的背面渲染圖，觀察圖片可以發現，其鏡頭排列不同於過去的橫向或直向排列，而以「X」方式組合。雖然此渲染圖未獲官方確認，但其圓形鏡頭模組的設計則與先前的爆料吻合。

對於這款渲染圖，網友看法不一。有網友表示，「每個手機巨頭的隕落，都是從外觀設計毀三觀開始的，LG是這樣、HTC是這樣、索尼是這樣、摩托羅拉也是這樣。希望華為不要步他們後塵吧！」、「第一眼：華為電視遙控器？」，不過也有網友認為此設計很符合眼緣，「以搞設計的眼光來看，我覺得還可以，挺和諧的，至少比第一次看到浴霸時和諧，就是可能整個圓圈不會這麼大，小一點就對了」、「關鍵是這樣還挺漂亮的。比完全均勻分佈好看」。

整理目前關於Mate 30的爆料訊息，該系列機款預計將採用由京東方生產的6.71吋AMOLED螢幕，支援「四曲面弧形」設計、螢幕指紋辨識功能，並搭載最新的麒麟985處理器，同時推出4G及5G兩個版本。相機方面應是繼續採用4鏡頭設計，並與P30 Pro一樣搭載ToF鏡頭，後置鏡頭將支援50倍數位變焦及5倍光學變焦。

電池方面，Mate 30系列預計將內建4200mAh電池，並支援55W超級快充技術，同時支援無線充電及反向無限充電。