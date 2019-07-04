　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

華為Mate 30系列渲染圖曝光　圓形鏡頭模組...「X」字排列

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼華為。（圖／記者邱倢芯攝）

▲微博網友稍早曝光了Mate 30系列的背部渲染圖，後置圓形鏡頭模組內，鏡頭與閃光燈呈「X」型排列。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

華為2019下半年旗艦Mate 30系列近期傳聞不斷，從網路流傳的一張號稱華為Mate 30系列玻璃背蓋翻拍照片可以發現，原先為矩形切割的鏡頭模組變成圓形切割，而稍早，微博網友也曝光了Mate 30系列的背部渲染圖，除了圓形切割的鏡頭模組外，其鏡頭及閃光燈也有全新的排列方式。

▲▼華為Mate 30渲染圖。（圖／翻攝自微博／ichangezone）

▲華為Mate 30渲染圖。（圖／翻攝自微博／ichangezone）

稍早微博網友曝光了華為Mate 30系列的背面渲染圖，觀察圖片可以發現，其鏡頭排列不同於過去的橫向或直向排列，而以「X」方式組合。雖然此渲染圖未獲官方確認，但其圓形鏡頭模組的設計則與先前的爆料吻合。

對於這款渲染圖，網友看法不一。有網友表示，「每個手機巨頭的隕落，都是從外觀設計毀三觀開始的，LG是這樣、HTC是這樣、索尼是這樣、摩托羅拉也是這樣。希望華為不要步他們後塵吧！」、「第一眼：華為電視遙控器？」，不過也有網友認為此設計很符合眼緣，「以搞設計的眼光來看，我覺得還可以，挺和諧的，至少比第一次看到浴霸時和諧，就是可能整個圓圈不會這麼大，小一點就對了」、「關鍵是這樣還挺漂亮的。比完全均勻分佈好看」。

整理目前關於Mate 30的爆料訊息，該系列機款預計將採用由京東方生產的6.71吋AMOLED螢幕，支援「四曲面弧形」設計、螢幕指紋辨識功能，並搭載最新的麒麟985處理器，同時推出4G及5G兩個版本。相機方面應是繼續採用4鏡頭設計，並與P30 Pro一樣搭載ToF鏡頭，後置鏡頭將支援50倍數位變焦及5倍光學變焦。

電池方面，Mate 30系列預計將內建4200mAh電池，並支援55W超級快充技術，同時支援無線充電及反向無限充電。

ET快訊
「我是有計畫的！」雙刀狠男刺殺鐵路勇警　移送時情緒失控暴吼
25歲鐵路警遭刺肚殞命！兇嫌妻崩潰下跪哭到癱軟：對不起
台鐵雙刀男嗆：沒手骨喔　25歲警被刺「緊抓手45秒」上車最後
怕波及乘客！鐵路警傷到臟器外露沒拔槍　肉搏到最後一刻殞命

關鍵字：華為,智慧型手機,Mate 30

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「胖虎喇叭」神還原魔音！所有歌聲一插秒崩壞　網實測美妙音樂笑炸

Nokia絕版手機曝光！未公開原型機「輕巧像iPod」…搭安卓系統網拍6萬2

微軟社群大搞神祕！34年前的Windows 1.0打算重出江湖？

華為Mate 30系列渲染圖曝光　圓形鏡頭模組...「X」字排列

Instagram可以邀「群聊」了！限時動態po照設話題…網友可開框尬聊

華碩推英國限定「顯卡舊換新」活動！最高可換取逾1萬元現金

亞馬遜坦承：即使用戶手動刪除Alexa數據　部分仍保留在伺服器中

世界首款搭載ScreenPad 2.0　華碩VivoBook S15上市

個資處理、孩童保護有爭議　英國對TikTok展開調查

Galaxy Fold傳重新設計保護層、鉸鏈　上市日期仍未明朗

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年

黑人緊盯飛飛翔翔鍛鍊身體　范瑋琪無奈雙胞胎「很不受控」

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

「明星製造機」陶晶瑩來《聲林2》　大虧：搞得老蕭跟宥嘉是我生的

父子「老漢凝視」比基尼妹甜笑直播　1歲弟反應9千人笑炸：廣志小新2.0

「胖虎喇叭」神還原魔音！所有歌聲一插秒崩壞　網實測美妙音樂笑炸

Nokia絕版手機曝光！未公開原型機「輕巧像iPod」…搭安卓系統網拍6萬2

微軟社群大搞神祕！34年前的Windows 1.0打算重出江湖？

華為Mate 30系列渲染圖曝光　圓形鏡頭模組...「X」字排列

Instagram可以邀「群聊」了！限時動態po照設話題…網友可開框尬聊

華碩推英國限定「顯卡舊換新」活動！最高可換取逾1萬元現金

亞馬遜坦承：即使用戶手動刪除Alexa數據　部分仍保留在伺服器中

世界首款搭載ScreenPad 2.0　華碩VivoBook S15上市

個資處理、孩童保護有爭議　英國對TikTok展開調查

Galaxy Fold傳重新設計保護層、鉸鏈　上市日期仍未明朗

落實司改！政院拍板：朝金字塔訴訟結構改革

舒淇過敏去醫院！　痛喊：祈求上天讓它消失

灰熊送3年僅打95場帕森斯到亞特蘭大　卡特留老鷹機率增加？

其實你也不會！日網友買杯子附說明書　教學「用杯子喝液體」

台灣指標民調／國民黨初選激戰　韓國瑜31.4%小贏郭台銘

楊丞琳鬆口「心動理由」！　1原因羞笑誇李榮浩：很難得的男生

該配眼鏡了！　柴柴第1天坐辦公桌「瞇眼趴近」看嘸螢幕

董事長樂團出道22年了！　預告做第一張「廟會黑膠」

子宮肌瘤不用慌　名醫：4症狀才需治療

1年跑38趟北京！郭台銘弟「在懷中病逝」…心碎留醫療團隊：不讓弟白痛

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

3C家電熱門新聞

AirPods 2實測

DeepNude不堪流量與爭議..

34年前的Windows 1...

Instagram限動可以邀「..

iPhone用戶也搞不清楚　誤..

三星全新摺疊螢幕設計曝光！螢幕..

AI應用引發爭議！將照片中的女..

華為Mate 30系列渲染圖曝..

Galaxy Fold傳重新設..

iPhone影片外流　最醜3鏡..

個資處理、孩童保護有爭議　英國..

FCC資料曝光MacBook ..

三星Note 10將於8月7日..

iPhone再曝渲染圖　果粉見..

更多熱門

相關新聞

川普放寬禁令　華為仍在黑名單

美國總統川普上月29日於G20峰會期間表示，他將允許美企業販售部分產品給中國電訊龍頭華為。美中看似破冰，然而，美商務部（BIS）官員1日寄給執法人員的電郵指出，華為仍應列入「黑名單」，只要是與華為相關的申請，必須考量來自商務部的指導。

華為P30 Pro拆解一看　美企零件只佔0.9%

為什麼藍白陣營集體誤判美中貿易戰？

白宮貿易顧問：美5G政策始終未變

任正非：華為已適應遭美國敵視

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

鐵路警遭刺肚　4日上午宣告不治亡

即／台鐵嘉義站自強號　車廂砍人

謝忻「下跪爆哭1小時」首現身！暴瘦7kg失魂慘況曝光

25歲勇警殉職　同仁敬禮痛哭：任務結束了

25歲鐵路勇警殞命！　兇嫌妻下跪：對不起

臉書全球當機　FB、IG圖片出不來

老公刺死25歲警　兇嫌妻拿出藥單手一直抖

鐵路勇警殉職！自強號揮刀男背景曝光

比特進公園人跑光　牠獨坐傻笑媽心疼

警被刺破肚新影片曝！消防喊4次「沒事」　乘客：加油

勇警「被捅流血」抓雙手壓制　網看影片超心疼

領不回三寶　長榮陪報案：隔天可回來飛

鐵路警被砍破肚　韓國瑜59字回應

大陸拳王練喻軒約戰館長　館長曝光價碼

Angelababy、黃曉明遭爆「官宣離婚」

更多

最夯影音

更多

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

陳建州驚喜現身緬甸 大小S開心飛撲擁抱轉圈圈

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面