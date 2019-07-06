忠孝東路計程車撞上迴轉轎車　2車車頭全毀4人傷

▲銀色轎車疑似未禮讓直行的計程車就迴轉，撞擊後彈飛到人行道上。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市南港區忠孝東路6段278巷巷口，6日凌晨0時許，發生一起計程車撞轎車的事故。一輛載有2名乘客的計程車，往南港高鐵站方向直行，在行經278巷巷口時，不慎撞上要迴轉的銀色轎車，強大撞擊力道，讓2車當場噴飛，計程車上的3人與轎車上的女駕駛，分別受到輕傷被送往醫院治療，所幸目前都無生命危險。

據了解，疑似是轎車上的女駕駛，在迴轉時未注意對向來車，才會被直行的計程車高速撞上。附近民眾聽到巨大聲響，跑出來一探究竟，才發現是計程車撞上了轎車，目擊民眾也紛紛打電話報警，警消趕抵現場後，先將駕駛及乘客共4人送醫檢查，所幸傷勢都並無大礙。

目擊民眾指出，當時計程車載客人從信義區往南港方向行駛，在綠燈要過路口時，銀色轎車突然衝出從對向要迴轉，被計程車撞上後還撞上中央分隔島，最後彈上人行道才停止；而計程車則時在撞擊後轉了90度，撞上中央分隔島後停下。

強大撞擊力道，讓兩車車頭全毀，安全氣囊也都爆開。警方到場後，除了將傷者先行送醫外，也安排警力指揮交通，更派請交通分隊員警到場拍照採證，由於傷者目前都在醫院觀察中，詳細車禍發生原因及肇事責任，警方認為還有待調相關閱監視器後，才能進一步釐清。

▲▼銀色轎車與計程車發生車禍後，多名警力到場指揮交通。（圖／記者趙永博攝）



▲計程車遭銀色迴轉轎車撞擊後，車頭嚴重毀損，車上2名乘客也受傷送醫。（圖／記者趙永博攝）