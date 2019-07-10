蘇揆告別式丟筆影片夯！惡意扯殉職鐵路勇警　退警協會也上當

▲退警協會7日下午也誤信PO出行政院長蘇貞昌到殉職警會場丟筆假消息。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

日前有惡意網友在臉書發布移花接木行政院長蘇貞昌到屏東縣參加鄉親公祭告別式影片，遭惡意下不實註解「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的！」企圖營造政府官員蔑視殉職員警渲染官警對立仇恨值、刑事局9日循線約談涉嫌張貼假訊息、家住新北市詹姓電腦工程師到案說明，詹姓男子大喇喇在自己臉書寫下「只支持韓市長」政治企圖引人遐想。

詹姓電腦工程師（47歲）PO惡意文的當天，連退休警察組織退警權益促進會的臉書粉絲專頁「台灣退警權益促進會--退警之家」也被詹姓電腦工程師假消息影響、PO文怒批行政院長蘇貞昌：「心不甘、情不願、你來幹甚麼！」「這種格調的院長來弔謁、只是玷汙往者而以！」「更丟中華民國的臉！」所幸在警政署、行政院當天火速發新聞闢謠下，該粉專已經下架這段影音並發文更正。

▲退警協會誤信刊登行政院長蘇貞昌到殉職警會場丟筆假消息，所幸有熱心退警PO文提醒。（圖／記者張君豪翻攝）

更讓警方憂心的是：雖然惡意造謠的始作俑者遭火速送辦，但警方指出詹姓男子的惡意假消息早已透過臉書貼文、手機LINE軟體迅速傳播。警方私下透露：「雖然抓到源頭，但台灣民眾對於網路訊息的判斷早已淪落到信者恆信的理盲狀態」

詹姓男子在本月7日下午張貼影片附上移花接木的惡意文字：「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽，簽完名字，筆還用丟的！」刻意加深蘇貞昌丟筆、以主觀描述判斷行政院長「拽什麼拽」一時不察的民眾看到影片就如獲至寶趕緊轉傳、彷彿自己就在現場親眼看到一般，多數網友都忘記基本「查證」動作。連退休警察都一時不查上當，也真讓人見識到假消息的威力強大。

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