比安卓速度快60%！華為啟動「鴻蒙」測試　傳Mate 30將成首發機型

▲華為Mate 30 Pro概念機。（圖／翻攝自環球網）

大陸中心／綜合報導

華為自助研發的操作系統「鴻蒙」備受市場關注，總裁任正非日前更稱其「比安卓（Android）速度快60%」，不過缺乏良好的App生態系統。據外媒報導，有消息稱，鴻蒙系統已開啟相關測試，而華為Mate 30系列可望成為搭載「鴻蒙」系統的首發機型。

繼美國總統川普「解禁華為」後，市場預測其將能恢復使用安卓系統，但華為仍不斷研發自己的操作系統「鴻蒙」。有消息人士稱，華為正在邀請各國開發者在新設備上測試，而這款新裝置很可能是將於今年下半年發表的Mate 30系列。

值得注意的是，華為消費者業務負責人余承東曾透露，「鴻蒙」系統最快在今年秋天發布，進而取代Android系統。而這個時間點確實與Mate 30系列的發佈時間相符，目前，華為未對此消息作出回應。

▲華為Mate 30渲染圖。（圖／翻攝自微博／ichangezone）

任正非日前接受法國媒體採訪表示，華所研發的操作系統能夠與印刷電路板、網路交換器、路由器、智慧手機以及資料中心等相容，而「鴻蒙」能完美適應物聯網，還能夠應用於自動駕駛。

此外，當被問到鴻蒙操作系統是否比安卓或蘋果的Mac OS X系統更快時，他則回應，「很有可能，華為的操作系統比安卓速度快60%。」

任正非也坦言，華為在與Google、蘋果競爭時，有一個很大的失誤，「我們仍然缺乏良好的應用程序生態系統。」據悉，為了解決這個問題，華為目前已著手研發安卓和蘋果應用商店的替代品，並且試圖吸引開發者。