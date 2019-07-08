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5G資費參考！沃達豐5G網路在英國7城市上線　月繳1198元享不限速吃到飽

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▲▼英國電信公司沃達豐（Vodafone）。（圖／路透）

▲英國電信公司沃達豐公布首個5G資費方案。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

5G行動網路陸續在全球各地啟動，上周英國電信公司沃達豐（Vodafone）公布首個5G資費方案，於英國7個城市推出5G商用網路，並推出3款不同速限的數據吃到飽資費方案，其中最高規格的「Unlimited Max」不限速方案每月資費為30英鎊（約新台幣1198元）。

沃達豐3日宣布，將於英國伯明翰、布里斯托爾、卡地夫、格拉斯哥、曼徹斯特、利物浦及倫敦7座城市，啟用5G商用網路，並計畫將於年底擴大至19座城市。該電信公司將於10日啟動新的5G及4G無限數據資費方案，並依照網速分為以下3款：

• Unlimited Lite：每月資費23英鎊（約新台幣918元），網速最高為2Mbps
此方案針對想利用社群軟體聊天、瀏覽網頁及聆聽串流音樂的用戶

• Unlimited：每月資費26英鎊（約新台幣1038元），網速最高為10Mbps
此方案針對想使用SD或HD影音串流而無須擔心數據使用情況的用戶

• Unlimited Max：每月資費30英鎊，網路不限速，可達設備允許速度的上限
此方案針對想利用最新技術的用戶，可用於體驗虛擬實境、觀看4K體育競賽直播、玩即時多人線上遊戲或體驗超高速下載

沃達豐的5G資費方案是搭配小米MIX 3或三星S10 5G這兩款智慧型手機，另外還有一款5G可攜式路由器可供選擇。

美國先前以國安為由向盟國施壓，要求發展5G網路時禁用大陸科技巨企華為的設備，不過很顯然地，英國政府目前尚未針對美國禁止使用華為5G設備的要求而採取行動。據英國衛報（The Guardian）報導，包括沃達豐在內，英國4大電信業者都使用華為設備建構5G網路，沃達豐部屬的7個5G城市中就有6個是使用華為設備。

目前華為在英國參與的是「非核心」5G網路建設，主要用於無線通訊的無線電系統。據報導，沃達豐執行長傑菲里（Nick Jeffery）表示，該公司始終遵循政府對其產品和服務的指導要求，「如果我們有可能銷售更廣泛的5G終端設備，特別是華為，我們肯定會這麼做。」

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關鍵字：5G資費方案,Vodafone,華為

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