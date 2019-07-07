下一個華為？美國會擬禁令　嚴禁軍方購買「中國製無人機」

▲ 美國將計畫禁止軍方購買中國製無人機。（示意圖／翻拍自大疆官網）

國際中心／綜合報導

在針對華為祭出禁售令後，美國國會最近又將目標放在中國製造無人機上，以「保護國家安全」為由，將透過「國防授權法案」來禁止美國軍方購買中國所製造的無人機。屆時法案通過，將可能會幫助美國製造商強勢進軍無人機市場，爭相搶奪一席之地。

根據《華爾街日報》報導，目前美國所使用的無人機，有超過80％都是中國深圳的無人機品牌「大疆」（DJI）所製造。美國官員心，使用中國製的無人機，恐怕會洩漏國家機密資訊，不論是「直接」遭到駭客網路攻擊竊取，抑或是「間接」透過「雲端」傳送至中方手中，對國家安全都具有一定的風險，因此在6月討論出相關提案，希望能比照對中國通信商華為的禁令，來禁止禁止中國企業向美國出售無人機。

▲ 美國所使用的無人機有80%為中國製造商大疆所製。（示意圖／翻攝自大疆官網）

目前該提案已在上周通過「國防授權法案」，接下來預計將在7月進行投票，來決定是否禁止美軍將中國製無人機應用於軍事用途上，一旦這項「中國製無人機軍購禁令」如期通過，未來美國製造商很可能會大舉進攻無人機市場，希望能趁機分一杯羹。

據悉，美國官員過去就曾經對中國製造的無人機提出國家安全擔憂。美國陸軍早在2017年就發布過禁止使用大疆無人機的禁令，並指控大疆與中國政府共享關鍵基礎設施及執法數據。