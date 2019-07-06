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要求拒絕受理華為起訴！　美政府律師：沒「不法行為」證據也無所謂

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▲▼華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透）

▲ 華為深圳總部的公司標誌。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國國會在去年通過的一項開支法案，禁止美國聯邦機構和承包商使用華為設備；而大陸電信巨擘華為則在今年3月7日正式提起告訴。不過，美國政府在7月3日要求法院拒絕受理此案，甚至還宣稱，這麼做的目的是在保護網路受到攻擊，就算沒有證明華為曾做錯什麼也無所謂。

華為輪值董事長郭平曾表示，「美國國會通過立法懲罰華為，而且從來都沒有提出支持這些限制條款的證據，因此華為不得不透過法律行動來回應對方。」據悉，華為正式起訴後，又在5月28日提出動議，要求法院加快審理此案，並發布聲明指出，該禁令是一項剝奪公權法案，違反正當程序。

據路透社報導，美國政府在7月3日要求法院拒絕受理此案。《紐約時報》引述一份法庭文件指出，針對此案，美國政府在最新論述中提到，「川普認為，他不需要拿出華為過去存在『不法行為』的證據，就能支持少部分其針對該公司採取的行動」。

▲要求拒絕受理華為起訴！　美司法部：禁華為沒證據也無所謂（圖／翻攝觀察者網）

▲《紐約時報》的棒擋標題上顯示，美政府意思是說，「潛在間諜活動威脅」就能證明禁止華為是正當的。（圖／翻攝《觀察者網》）

據CNN報導，對於要求法院拒絕受理此案，美國司法部律師團隊向德州的一名聯邦法官表示，「美國政府作出這個決定是符合邏輯的一步，目的是保護美國，並禁止華為從戰略意義上在美國找到立足之地。」

此外，據《觀察者網》報導，在本週的一項法庭動議中，美國政府律師宣稱，國會這麼做的目的不是在懲罰華為，更不是一項剝奪公權法案，而是在「預防」；對於禁止使用華為設備一事，國會就算沒有證明華為曾做錯什麼也無所謂。

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關鍵字：華為,美國政府,起訴,設備,司法部

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