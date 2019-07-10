棄手搖店來武漢二次創業　台青胡銘哲：兩岸藝術需要碰撞

▲台青胡銘哲。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／湖北報導

近年兩岸「青年創業」風氣興盛，不少人從大學起就從餐飲業、服務業著手，打造自己的一片天，不過對台青胡銘哲而言，在大學期間與朋友開了手搖飲料店後，赴武漢大學就讀碩士時發現大陸市場已相對飽和，因此改從文創產業著手，希望能碰撞出不同的火花。

胡銘哲大學時在台灣攻讀商科，與朋友合夥開了「花茶盒子」茶飲，而後一直聽人家說大陸的市場很大，卻沒能親眼見證，因此選擇將飲料店交給合作夥伴，自己隻身來大陸求學，就讀湖北武漢大學經濟與管理學院碩士班，一邊尋找機會。

▲胡銘哲選在湖北武漢東西湖區台灣青年創業基地註冊。（圖／記者陳政錄攝）

但2017年到了大陸後他坦言，看著當地手搖飲料店崛起，以及跟五十嵐有關係的「一點點」席捲大陸手搖市場，覺得自己身為學生啟動資金小、「好像晚來了五年」，因此經過一年多的探索，選擇以自身管理專業，結合認識的兩岸年輕設計師好友，成立珞珈山下文創工作室，以文創領域出發。

最一開始，胡銘哲經由介紹，2018年10月在湖北武漢東西湖區台灣青年創業基地註冊，利用該基地對台青提供的便利註冊制度、創業扶植資金、經營輔導等，並以學生身分入駐武漢大學創業實踐中心。

▲胡銘哲團隊從小物設計起步。（圖／受訪者提供）

8日下午「華廣青年匯·雙創走透透」活動前往東西湖區台灣青年創業基地，胡銘哲在受訪時說，目前工作室內約有八位來自兩岸的設計師，以台商、政府周邊組織等發包的設計案為主，包括禮品、廣告文宣等，後被授牌為台灣青年實支持起步，後來獲頒為台灣青年實習就業創業輔導中心，也慢慢的步上軌道。

針對兩岸文創產業的差異，他認為武漢相對台灣起步較晚，有不少設計品只講求一時的好看，卻不實用，而台灣則較為精簡，有實用價值。但他也提到，文創的東西需要碰撞，不是設計好就能上路，雖然各有優缺點，但為迎合市場還有一個「接地氣」的過程，這也是他們工作室內吸納台灣設計師以外，也有大陸設計師的原因。

談到未來規畫，胡銘哲說，武漢相對北上廣深來說，屬於「1.5線」城市，生活和經營成本相對低，發展性、潛力和機會也多，也盼能藉由武漢地處中心、輻射全大陸的交通便利性，在明年畢業前後多走走、多看看，累積自己的創業能量。

▼胡銘哲和創業夥伴。（圖／記者陳政錄攝）