「道教版」涵碧樓登上武當山　賴正鎰：投資226億年底開工

▲鄉林集團董事長賴正鎰（右）在湖北武漢與湖北十堰市簽約。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／武漢報導

第十六屆「湖北．武漢台灣周」今（9日）上午開幕，於兩岸企業家峰會舉辦之產業合作研討會上，鄉林集團與湖北十堰市政府正式簽約，要把涵碧樓文創酒店帶到武當山。鄉林集團董事長、商業總會理事長賴正鎰表示，武當山涵碧樓今年底開工，兩年內就可落成，總投資約50億元人民幣（約合新台幣226億元）。

武漢台灣周9日上午舉行開幕式後，接著由湖北省與兩岸企業家峰會等機構合作，舉辦2019兩岸企業節能環保產業合作研討會、兩岸新興產業合作高峰論壇、兩岸金融服務合作與創新論壇等議程，雙方並在會上推進合作。

▲武當山是大陸道教聖地。（圖／記者陳政錄攝）

在兩岸企業節能環保產業合作研討會上，由十堰市張灣區與台灣鄉林集團，以及中國石化煉化工程集團和台灣中鼎集團，仙桃市沙嘴街道辦事處與利科光學等，在國台辦副主任裴金佳、兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長、陸方理事長郭金龍的見證下，簽署合作協議。

賴正鎰在會後受訪時透露，與十堰市方面簽下的合作協議，正是大陸第四座涵碧樓酒店的選址。目前，涵碧樓在山東青島、江蘇南京、四川成都都已開幕，而武當山涵碧樓將是大陸第四個、湖北第一座涵碧樓酒店項目。

▲「南京涵碧樓酒店」大堂。（圖／涵碧樓酒店提供）

賴正鎰說，看好大陸人均收入增加下的旅遊市場，武當山涵碧樓將以當地豐富的道教文化旅遊資源，做為酒店的特色背景設計，吸引不再僅滿足於走馬看花，而是願意深度旅遊的消費者。

他表示，武當山涵碧樓將很快就會在今年底動工，預定兩年內完工開幕，投資總額約50億元人民幣。

除旅遊產業外，中石化煉化工程集團副總經理王國華也說，與台灣中鼎集團合作，主要看中兩岸在石化工業上的優勢互補，可以在環保、節能領域上相互借鏡、取經，以達到更有效率的能源合作。

▼2019兩岸企業節能環保產業合作研討會。（圖／記者陳政錄攝）