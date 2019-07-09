杭州台青快問快答！　前輩建議：拋開過去的自己出來闖闖

大陸中心／綜合報導

現在越來越多台灣人「西進」，前往大陸一圓創業夢想。《ETtoday新聞雲》記者在浙江杭州，與目前在大陸工作的台灣人們進行《台青快問快答》，來了解他們面對的困難與轉機是什麼，又為什麼願意繼續打拼下去。

從台灣帶什麼來解思鄉之愁？浙江兩岸連鎖食品有限公司(兩岸咖啡) 總經理宗家泓、杭州英倫幼兒園老師石毓敏，杭州翌馳貿易有限公司總經理黃木華，不約而同都答了泡麵，成為「思鄉神器」第一名，另外還有鳳梨酥、蛋黃酥等點心，也是在思鄉時可以慰藉的心靈救贖。

▲杭州古一文化創意有限公司設計師李薔妮。

除此之外，杭州英倫幼兒園董事長林佳燕、杭州古一文化創意有限公司設計師李薔妮則透露，把家人、寵物照片帶在身邊，想念的時候就可以拿出來看看。

到大陸工作／創業，最困難得是什麼？杭州古一文化創意有限公司項目經理徐致鈞表示，專業術語不同；黃木華則表示對當地法令法規不熟悉。杭州羽昇體育用品有限公司總經理張右昇指出，因為是台資企業。

▲杭州英倫幼兒園董事長林佳燕。

俏廷大健康醫美集團總經理湯佳學則認為是「決定」，當作出抉擇之後，困難就已經過一半了。林佳燕則認為是起步，踏出舒適圈的勇氣，才是最困難的。

出外打拼難免遇到挫折，讓人想放棄一切打道回府。杭州鈺瀚餐飲管理公司(CoCo奶茶)總經理廖展毅回憶，業績很差的時候，前景黯淡曾經想過要放棄。林佳燕表示，工作很累的時候、招生不順的時候，但最後還是撐過來了。

▲杭州鈺瀚餐飲管理公司(CoCo奶茶)總經理廖展毅。

大陸近來推行多項惠台政策，最有幫助的是哪條？身為幼教老師的石毓敏表示，考取教師資格證，對她來說幫助最大。張右昇透露，由於自己是台灣人，可以得到很多幫助。林佳燕也指出，其實每一條都有滿多幫助，真正切身感受到的是生活上的便利。

身為前輩，對想要到大陸一闖天下的人們，石毓敏建議，「你有夢想就來，你不怕困難就來，你能堅持就來」。而李薔妮也提醒，「以開闊胸襟來這邊，就是出來闖闖，拋開過去的自己」。

當被問到杭州是什麼樣的顏色，杭州英倫幼兒園老師曾慧廷（瓜瓜老師）指出，杭州本身文化、歷史孕育豐富，而且未來有很多發展空間，所以她認為是「彩色」的。

▲杭州羽昇體育用品有限公司總經理張右昇。