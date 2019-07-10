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兩岸青年東湖論壇　奧運金牌楊威勉台青勇敢逐夢

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▲▼大陸北京奧運體操全能冠軍楊威。（圖／論壇主辦方提供）

▲大陸北京奧運體操全能冠軍楊威。（圖／論壇主辦方提供）

記者陳政錄／湖北武漢報導

鼓勵青年築夢，第四屆海峽兩岸青年東湖論壇昨（9日）下午在武漢華中師範大學舉行，邀大陸2008年北京奧運體操全能冠軍楊威，勉勵青年勇敢逐夢，他還展示台灣體操運動員李智凱獲鞍馬世界冠軍的照片，表示運動競技和創業一樣，需要不斷堅持，直到登上頒獎台就會發現，「原來夢想的堅持如此有份量。」

青年東湖論壇是湖北．武漢台灣周系列活動之一，邀請華中師範大學體院校外島師楊威，台灣方台北市青工總會長林幸兒、台師大公民教育系博士劉薦宏等分享自身經歷，希望能帶給青年啟發。

▲▼第四屆海峽兩岸青年東湖論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲第四屆海峽兩岸青年東湖論壇。（圖／記者陳政錄攝）

楊威獲得奧運金牌後，不只擔任教職也參加大陸真人秀《爸爸去哪兒》，在兩岸擁有高知名度。他表示，回顧自己16歲加入大陸國家體操隊時，還不明白什麼是夢、怎麼築夢，直到1997年第一次走上國際賽場，看到世界各地的選手，才明白大家都在追逐共同的夢想。

楊威隨後展示2000年雪梨奧運會上，體操隊首次獲得男子團體冠軍時的照片，以及2018年台灣選手李智凱獲世界冠軍的照片，坦言體育和創業要取得成功，都離不開不斷的堅持，體育精神也鼓勵著他和每個人，持續追逐自己的夢想。

他在會前受訪時進一步提到，兩岸近年交流越來越多元，體育會是一個很好的媒介，除了共同分享奮鬥經驗，也能拉近彼此的距離。

▲▼第四屆海峽兩岸青年東湖論壇。（圖／記者陳政錄攝）

▲楊威。（圖／記者陳政錄攝）

17創聯盟董事長林子凱是以台青創業代表身分，在東湖青年論壇上與其他創業者一起座談，他坦言在新時代的產業競爭型態下，台青現在要在大陸創業，面臨的挑戰與一、二十年前截然不同。

因此他建議，台青在大陸發展首要需了解市場的趨勢，進而判斷出自身核心競爭力，而非「別人做什麼，你也跟著做什麼」，並對自己的產品進行調整，同時也要選擇優質的創業孵化器跟環境，多接點「地氣」，才不會事倍功半。

據了解，海峽兩岸青年東湖論壇自2016年開始，已連續舉辦了三屆，旨在增進兩岸青年的交流，目前除華中師範大學與多所台灣學校結成姊妹校以外，該論壇和第十六屆「湖北．武漢台灣周」也搭配「華廣青年匯·雙創走透透」活動，邀請兩岸人士了解台青在大陸的創業就業等發展情況。

▼台青代表林子凱。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼第四屆海峽兩岸青年東湖論壇。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：台青,武漢,武漢台灣周,湖北,楊威,創業,華廣青年匯

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