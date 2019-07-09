影／疾管署誤發開山里登革熱簡訊損失1千萬元？行政院澄清：災防簡訊是免費的

記者呂欣玫、陶本和／綜合報導

疾病管制署9日針對台南市中西區開山里發佈登革熱警訊，因為系統設定錯誤問題，讓全國民眾都收到簡訊，對於疾管署因此失誤讓政府損失了1千萬元簡訊費用，政院幕僚表示，電信業者配合政府發送「災防告警細胞廣播訊息服務」（PWS）是義務、免費的，沒有浪費公帑的問題。

▲台南開山里登革熱疫情，全台民眾都收到了。（圖／網友提供）



針對台南開山里登革熱警訊誤發送給全國民眾，疾管署中午也對外表示歉意，強調相關系統正進行除錯中，除錯錯未完成前，疾管署將不再發送細胞廣播警訊。

另外，台南市長黃偉哲也指出，這則由衛福部疾管署的警訊，原設定在台南市開山里周遭2公里發送，但因系統設定問題而誤發。

對於有媒體報導該起烏龍警訊讓疾管署損失了1千萬元的簡訊發送費用，政院幕僚也表示，2013年國家通訊傳播委員會（NCC）所公布「行動寬頻業務管理規則」及「行動寬頻行動臺技術規範」，要求4G得標者建設細胞廣播控制中心與提供災防告警細胞廣播訊息系統並列為4G手機的強制檢測項目，「所以電信業者配合政府發送『災防告警細胞廣播訊息服務』是免費的，沒有浪費公帑的問題」。

行政院長蘇貞昌9日下午出席「第2屆政府服務獎頒獎典禮」時也表示，防疫固然應該料敵從寬，但這是明顯的錯誤，主管部會應嚴格來檢查，不要再發生，也向國人表示歉意。至於有媒體報說因此有高額的費用，這是誤傳，相關單位會給大家說明。